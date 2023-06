CALCIOMERCATO MILAN NEWS/ Pulisic colpo a sorpresa. È derby per Frattesi (20 giugno 2023)

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, PER PULISIC PROBLEMI DI INGAGGIO?

Il calciomercato estivo del Milan sta prendendo forma, e due nomi stanno attirando l’attenzione dei tifosi rossoneri. Il primo è Christian Pulisic, attaccante statunitense in forza al Chelsea. La sua possibile firma con il Milan rappresenterebbe un colpo a sorpresa, in quanto il giocatore piace al tecnico Stefano Pioli per il suo apporto in attacco. Tuttavia, il nodo principale da risolvere è l’ingaggio richiesto, che si aggira intorno ai 5 milioni di euro. Questa cifra potrebbe rappresentare un ostacolo per il bilancio del Milan, che deve fare attenzione alle spese in questo periodo di ristrettezze finanziarie.

Nonostante il potenziale interesse per Pulisic, il Milan sta anche valutando altre opzioni di calciomercato per rafforzare la squadra in vista della prossima stagione. Un altro giocatore che sta attirando l’attenzione è Davide Frattesi, talentuoso centrocampista del Sassuolo e della Nazionale italiana. Il suo club attuale chiede una cifra intorno ai 35 milioni di euro per cederlo, e il Milan sembra essere interessato a portarlo a San Siro. Tuttavia, l’Inter sembra essere in vantaggio nella trattativa per il gioiello del Sassuolo, complicando il cammino dei rossoneri.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, SORPASSO PER FRATTESI?

La competizione tra le due squadre di Milano per l’acquisizione di Frattesi potrebbe rendere più difficile il raggiungimento di un accordo tra il Milan e il Sassuolo. Entrambi i club sono determinati a ottenere il massimo da questa trattativa e i negoziati sono ancora in corso. Essendo anche un gioiello della Nazionale italiana, il centrocampista farebbe sicuramente comodo a entrambi i club anche per stilare la lista UEFA per la Champions League e il Milan potrebbe sorpassare l’Inter solo con un convincente rilancio economico per il Sassuolo.

Sulle possibilità dell’arrivo di Frattesi al Milan si è espresso ai microfoni di TMW anche Stefano Impallomeni: “Frattesi in Nazionale e nel corso di questa stagione è piaciuto molto. Avevo delle perplessità, invece ha avuto un’evoluzione e una costanza importante. Aveva smania di cambiare, invece gli ha fatto bene questo anno al Sassuolo. Ha caratteristiche che pochi anno in Italia in quel ruolo. Tutti dicono Inter, c’è anche il Milan ma occhio alla Roma“. I giallorossi, potendo contare sul 30% sulla rivendita del calciatore da parte del Sassuolo, potrebbero infatti ottenere un considerevole sconto.











