CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, QUANTO C’È DI VERO SU RASHFORD?

Il calciomercato Juventus vive anche di sogni e uno di questi è rappresentato da Marcus Rashford, già nel mirino bianconeri anni e anni fa. Il calciatore è in uscita dal Manchester United per via della rivoluzione in atto targata Ruben Amorim che ha preso il posto in panchina a Erik ten Hag. L’inglese non fa parte del progetto del tecnico portoghese dunque sarà obbligato a trovarsi un’altra sistemazione. Tra le tante voci che si sono susseguite sul suo futuro c’era quella riportata del Sun che lo vedeva molto vicino ad una squadra araba.

Lo stesso Rashford però ha smentito la destinazione, anche in maniera abbastanza furiosa sui social, in quanto non fa parte del suo pensiero quello di trasferirsi in Arabia Saudita, tantomeno con l’aiuto di qualche agenzia come era stato invece spiegato dal tabloid inglese. Attualmente la Juventus non può permettersi un ingaggio come quello di Rashford che tocca i 15 milioni all’anno, però potrebbe sicuramente convincere il giocatore con un progetto tecnico che lo metterebbe al centro senza sé e senza ma.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, ADDIO DANILO, CAPITOLI ARAUJO E RASPADORI

il calciomercato Juventus non si limita solo a Rashford. In difesa serve come il pane un rinforzo poiché sia Bremer che Cabal sono fuori ormai da mesi e ci resteranno per tutta la stagione, a causa di un infortunio al crociato.

A questi va sommato anche l’addio di Danilo: il difensore brasiliano sta aspettando che o il Napoli o il Milan facciano la mossa decisivo dato che è fuori rosa, assente anche per l’imminente sfida di Supercoppa italiana contro i rossoneri. Il nome che sta tornando di moda per la difesa è quello di Araujo. Il centrale della nazionale dell’Uruguay e anche lui ai ferri corti con la sua attuale squadra, il Barcellona. Il club spagnolo non lo considera un elemento importante e la difficile situazione finanziaria potrebbe portare la società a cederlo.

Capitolo centravanti per il calciomercato Juventus: Raspadori rischia di saltare definitivamente a gennaio poiché Conte vuole a tutti i costi che rimanga. Il calciatore è in fiducia dopo aver deciso la sfida col Venezia e ora più che mai sente tutta la fiducia addosso. Anche in estate non sarà comunque facile strapparlo ai partenopei. Su di lui c’è infatti l’Atalanta di Gasperini che vorrebbe riportarlo a performare com’era abituato a fare sotto la guida di De Zerbi al Sassuolo, sempre se il Napoli non si decida a trattenerlo.