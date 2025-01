Calciomercato Milan News, il nuovo sacrificabile in attacco

Il primo obiettivo del calciomercato Milan è il reparto offensivo, e non è una novità, con Rashford obiettivo primario dei rossoneri ma allo stesso tempo non facile da raggiungere per via dell’ingaggio elevato e dell’interesse di molti club europei, l’operazione non riuscita di Okafor verso il Red Bull Lipsia inoltre ha bloccato lo slit in quel reparto che sarebbe stato impiegato per accogliere l’attaccante inglese del Manchester United nella rosa dei diavoli. Moncada sta quindi lavorando per trovare un sostituto per Rashford nel caso la trattativa fosse troppo difficile e un nuovo attaccante da liberare.

Il nome del calciomercato Milan sacrificabile è quello di Luka Jovic, il ventisettenne serbo è arrivato la scorsa estate dalla Fiorentina per 500 mila euro e dopo un anno di prestito con il Milan, in questa stagione ha giocato 3 partite per poi venirgli comunicato di essere fuori dal progetto della squadra, complice l’arrivo di Abraham, e non venire più utilizzato. Sul calciatore non ci sarebbe l’interesse di nessuna squadra ma il Milan lo avrebbe offerto a Monaco e Siviglia e sarebbe disposto a pagare una parte dell’ingaggio pur di riuscire a cedere in prestito almeno fino alla fine della stagione.

Calciomercato Milan News, rivoluzione in vista…

Il nome del calciomercato Milan per il sostituto di Rashford sarebbe stato individuato dai dirigenti rossoneri nel nostro campionato essendo un’operazione low cost e avendo individuato un calciatore con le stesse caratteristiche dell’inglese, capacità di giocare come prima o seconda punta ma anche come esterno in un tridente, richieste esplicitamente fatte da Sergio Conceiçao al momento dell’inizio del calciomercato. Il giocatore a cui stiamo facendo riferimento è Ciryl Ngonge, attaccante belga classe 2000 che quest’anno ha collezionato solamente 7 presenze in Serie A sotto la guida di Conte, e che nonostante la cessione di Kvaratskhelia non troverà spazio.

L’operazione di calciomercato Milan non sarebbe difficile e si tratterebbe di un prestito secco fino alla fine della stagione senza alcuna opzione di acquisto che al massimo può essere inserita ma come diritto di riscatto, l’operazione è un piano b per questo il Milan prima vuole essere sicuro di non riuscire ad arrivare a Rashford. Il giocatore arriverebbe a Milano ma dovrebbe occupare la posizione di riserva di Leao e come al Napoli il suo impiego sarebbe limitato, motivo che convince poco Ngonge e che lo spinge più volentieri verso altre squadre di Serie A.