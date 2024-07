Calciomercato Milan News/ Fonseca vuole Zirkzee. Ultimi dettagli per Fofana, chance Rabiot (1 luglio 2024)

CALCIOMERCATO MILAN, PER JOSHUA ZIRKZEE NON È FINITA: NUOVI CONTATTI, FONSECA NON MOLLA

Il calciomercato Milan si divide in vari argomenti. Partiamo da Joshua Zrikzee, colui che doveva essere il grande colpo dei rossoneri e che con il tempo si sta trasformando in una grande occasione mancata. Questo poiché il giocatore sarebbe felice di giocare per il Milan e lo stesso allenatore Fonseca ma per strapparlo dal Bologna basterebbe semplicemente un’offerta da 40 milioni di euro ovvero la clausola.

Calciomercato Milan News/ Segnali da Broja, contatti avviati con Rabiot (30 giugno 2024)

Insomma, tutt’altro che ostacoli insormontabili per un Milan che deve per forza di cose trovare un attaccante, a maggior ragione dopo l’addio di Giroud. Detto ciò, la questione che ha fermato l’affare è relativa alle commissioni giudicate elevate dal Milan. Per questo le prossime 48 ore possono essere decisive per Joshua Zrikzee: i rossoneri parleranno ancora con Kia Joorabchin, agente dell’olandese, per cercare di abbassare le pretese sulle commissioni in modo tale da poter riprendere la trattativa e poter regalare a Fonseca il bomber tanto ricercato.

Calciomercato Milan News/ Rivoluzione a centrocampo: Fofana ad un passo, Bennacer in Arabia (29 giugno 2024)

CALCIOMERCATO MILAN, I ROSSONERI VOGLIONO LO SCONTO PER FOFANA

Passiamo ad un argomento del calciomercato Milan che è praticamente un affare fatto. Stiamo parlando di Youssof Fofana, centrocampista del Monaco che dopo 175 presenze con i monegaschi saluterà la Ligue 1. Il calciatore non vede l’ora di firmare per il Milan, tanto da aver rifiutato anche le chiamate dalla Premier League.

Il Monaco sta provando a chiedere 25 milioni, ma il Milan è consapevole della situazione e dunque il coltello dalla parte del manico ce l’hanno i rossoneri. Dunque, prima di chiudere ogni discorso relativo alla trattativa, il Milan proverà ad abbassare l’offerta a 18 milioni più bonus.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS/ Theo-Brahim Diaz, scambio col Real? Chukwuemeka in prestito (29 giugno 2024)

Si sta allentando invece l’ipotesi Emerson Royal. C’è troppa distanza tra le due società, con il Tottenham che spara alto secondo le idee del Milan. Gli Spurs vorrebbero almeno 20 milioni per permettere la cessione del terzino, strada dunque in salita anche se rimane il primo obiettivo.

CALCIOMERCATO MILAN, CHANCE RABIOT A PARAMETRO ZERO: DA OGGI È SVINCOLATO

Il calciomercato Milan ha sempre avuto periodo negli ultimi tempi Adrien Rabiot. Il centrocampista della Nazionale francese, impegnata attualmente agli Europei, è ufficialmente svincolato dunque non è più legato con alcun vincolo alla Juventus, diventando sempre più appetibile.

Adesso qualsiasi squadra può fare tranquillamente un’offerta di contratto al giocatore. Rabiot ha ricevuto la proposta di rinnovo bianconero, ma non ha ancora dato una risposta. Il Milan non si fa problemi e si mette alla finestra, in attesa di sviluppi che potrebbero effettivamente cambiare le visioni di squadra e di calciomercato.

L’unica cosa certa di Rabiot è che vuole rimanere a giocare in Europa con l’obiettivo di vincere, escludendo dunque le sirene arabe dell’ultimo tempo. Paulo Fonseca sarebbe entusiasta di aggiungere un calciatore così importante a centrocampo, ruolo che nell’era Pioli aveva registrato un calo delle prestazioni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA