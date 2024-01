DIRETTA/ Udinese Milan video streaming tv: c’è una “striscia” dei friulani (Serie A, 20 gennaio 2024)

DIRETTA UDINESE MILAN: TESTA A TESTA

I testa a testa della diretta Udinese Milan sono per la maggior parte in favore dei rossoneri, anche se gli ultimi due scontri sono stati vinti dai friulani. I bianconeri si sono aggiudicati sia la gara di ritorno del 2022/2023, vittoria per 3-1 con reti di Pereyra, Beto e Ehizibue, sia l’andata di questa stagione in virtù del rigore realizzato da Pereyra a San Siro nell’unica vittoria dell’Udinese nel girone d’andata. I friulani stanno diventando sempre di più la bestia nera recente del Milan.

Probabili formazioni Udinese Milan/ Diretta tv: alla ricerca di Rafael Leao (Serie A, 19 gennaio 2024)

Basti pensare che in tre partite consecutive, tra il 2021 e il 2022, questa sfida ha regalato ben tre pareggi tutti per 1-1 di cui due a San Siro. Questo risultato si è ripetuto nella storia altre 12 volte. L’ultimo successo rossonero è del 2022 nella gara d’esordio con i gol di Theo Hernandez su rigore, Rebic, Brahim Diaz e ancora una volta Rebic. Per l’Udinese andarono a segna Becao per il vantaggio iniziale e Masina per il momentaneo 2-2 in pieno recupero del primo tempo. (aggiornamento di Christian Attanasio)

Probabili formazioni Udinese Milan/ Quote: Adli oppure Musah? (Serie A, 20 gennaio 2024)

DIRETTA UDINESE MILAN STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Dove sarà possibile seguire la sfida in diretta tra Udinese e Milan? La partita si potrà seguire su Dazn e dunque in streaming video sull’applicazione, scaricabile sia su smartphone che su tablet o anche tramite una Smart Tv. La gara della 21^ giornata di campionato si potrà però seguire anche su Sky per tutti gli abbonati alla pay tv satellitare. Allo stesso modo, lo streaming si potrà vedere su Sky Go, applicazione dedicata e scaricabile sul mobile.

TRASFERTA DELICATA PER PIOLI

Udinese Milan, in diretta sabato 20 gennaio 2024 alle ore 20.45 presso il Bluenergy Stadium di Udine, sarà una sfida valida per la ventunesima giornata del campionato di Serie A. Diverse mete da raggiungere, ma la stessa necessità di conquistare punti. Il BluEnergy Stadium ospita il confronto tra l’Udinese di Gabriele Cioffi e il Milan di Stefano Pioli. L’Udinese deve cercare di guadagnare punti per evitare il pericolo di scivolare in una zona di retrocessione, distante solo un punto dopo l’ultimo pareggio a Firenze.

Diretta/ Fiorentina Udinese (risultato finale 2-2): a Thauvin risponde Nzola! (14 gennaio 2024)

I rossoneri si presentano in Friuli con il morale alto, dopo il positivo risultato e la buona prestazione contro la Roma, che ha causato l’esonero di Josè Mourinho. Domenica scorsa a San Siro, il Milan ha mostrato un buon gioco che l’allenatore emiliano spera di replicare nell’anticipo del sabato di Serie A per ottenere quella che sarebbe la quarta vittoria consecutiva per la formazione rossonera, chiamata a tenere a distanza le inseguitrici dal quarto posto in giù prima ancora di sognare una rimonta verso le prime due posizioni in classifica.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE MILAN

Le probabili formazioni della diretta Udinese Milan, match che andrà in scena al Bluenergy Stadium di Udine. Per l’Udinese, Gabriele Cioffi schiererà la squadra con un 3-5-1-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Okoye; Ferreira, Perez, Kristensen; Ebosele, Lovric, Walace, Samardzic, Kamara; Pereyra; Lucca. Risponderà il Milan allenato da Stefano Pioli con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Maignan; Calabria, Kjaer, Gabbia, T. Hernandez; Reijnders, Adli; Pulisic, Loftus-Cheek, R. Leao; Giroud.

UDINESE MILAN LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Udinese Milan, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato di Serie A. La vittoria dell’Udinese con il segno 1 viene proposta a una quota di 4.00, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.60, mentre l’eventuale successo del Milan, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.85.











© RIPRODUZIONE RISERVATA