CALCIOMERCATO MILAN NEWS/ Si sblocca Pellegrino, per la difesa arriva Marlon? (1 febbraio 2024)

Il calciomercato invernale del Milan ha recentemente registrato alcuni sviluppi significativi, con un’uscita importante e la possibilità di un arrivo last-minute per rinforzare la difesa. Innanzitutto, si è sbloccata l’uscita di Marco Pellegrino dalla rosa rossonera. Dopo un iniziale stop dettato dai regolamenti, visto che oltre ad aver giocato con i rossoneri era stato impiegato a luglio (quando la nuova stagione in Europa era già cominciata) dal Platense, la FIFA ha ora concesso la deroga richiesta.

Il giovane classe 2002 si prepara quindi a intraprendere una nuova avventura calcistica, indossando la maglia della Salernitana. La competizione con l’Hellas Verona per assicurarsi le sue prestazioni si è conclusa con successo per il club campano. L’attenzione si sposta poi su un’opzione interessante per rinforzare il reparto difensivo del Milan. Secondo quanto riportato da Gialuigi Longari, giornalista di Sportitalia, sul suo profilo Twitter, il difensore brasiliano Marlon è stato proposto al Milan.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, MARLON ACQUISTO LAST MINUTE?

Attualmente in prestito al Fluminense dallo Shakhtar Donetsk, Marlon potrebbe rappresentare una soluzione di calciomercato last-minute per rafforzare la difesa del Milan. Nel post di Longari si legge: “Milan, proposto anche il brasiliano Marlon per la difesa. L’ex Sassuolo è di proprietà dello Shakhtar Donetsk e sta giocando con la maglia del Fluminense. Possibile soluzione last minute anche se difficile per i tempi tecnici necessari.”

Marlon, ex difensore del Sassuolo, ha attirato l’attenzione per le sue qualità difensive e la sua esperienza in Serie A. Tuttavia, la complessità legata ai tempi stretti del mercato invernale potrebbe rappresentare una sfida nell’effettuare questa possibile aggiunta alla squadra. Il Milan sta dunque valutando attentamente le opzioni disponibili sul calciomercato, cercando di bilanciare le uscite e le possibili entrate per migliorare la squadra in vista della seconda metà della stagione quando ormai sono rimaste solo 24 ore di mercato a disposizione.

