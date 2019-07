Calciomercato Milan News/ Suso, i rossoneri non vogliono svenderlo! (ultime notizie)

Sono ore concitate in casa Milan, coi rumors di calciomercato che vedono lo spagnolo Suso sempre più lontano dai rossoneri. Nella serata di ieri, Gianluca Di Marzio di Sky Sport ha confermato il forte interesse da parte della Roma per l’attaccante di Marco Giampaolo, finito in cima alla lista dei desideri di Paulo Fonseca. Ma il Milan non ha alcuna intenzione di vendere il proprio gioiello ad un prezzo di saldo, per cui si aspetta un’offerta non inferiore ai quaranta milioni di euro per Suso. Per arrivare alla fumata occorrono dunque offerte convincenti da parte della Roma per il Milan, coi giallorossi che per il momento si sono visti rispondere picche. I meneghini hanno provocatoriamente chiesto Nicolò Zaniolo, sui cui ovviamente è stato messo un veto. Milan e Roma si incontreranno più avanti per aggiornarsi su Suso…

Calciomercato Milan, Angel Correa sempre nel mirino

E’ stato confermato l’interesse del Milan per Angel Correa, seconda punta di nazionalità argentina dell’Atletico Madrid. La prossima settimana dovrebbe esserci un incontro tra la società rossonera e i dirigenti dei Colchoneros, che saranno in Italia per valutare il futuro del talentuoso 24enne sudamericano. Per quanto riguarda il mercato in uscita del Milan va sottolineata l’ipotesi di addio di Andrè Silva, corteggiato dal Monaco e da altre società. Gianluca Di Marzio ha rivelato che il suo procuratore si trovava a Milano nelle scorse ore e che avrebbe incontrato Oleg Petrov, vicepresidente e direttore generale del club monegasco. Per quanto concerne il futuro di Patrick Cutrone, invece, il giovane centravanti non sembra orientato a prendere in considerazione la pista Wolverhampton.

