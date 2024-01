Jurgen Klopp lascia il Liverpool/ Addio a fine stagione, i possibili scenari (oggi 26 gennaio 2024)

JURGEN KLOPP LASCIA IL LIVERPOOL, IL COMUNICATO UFFICIALE

Jurgen Klopp lascia il Liverpool, un fulmine a ciel sereno nella città inglese che saluterà colui che per otto anni e mezzo ha scritto pagine indimenticabili della storia di uno dei club più gloriosi del mondo. Il tecnico tedesco, arrivato al Liverpool nell’ottobre del 2015 dal Borussia Dortmund, ha vinto una Champions League, una Premier League, Una FA Cup, una Community Shield, una Coppa di Lega Inglese, una Supercoppa Europea e un Mondiale per club, riportando i Reds tra le grandi d’Europa.

Diretta/ Arsenal Liverpool (risultato finale 0-2): la chiude Luis Diaz! (FA Cup, 7 gennaio 2024)

Una storia fatta anche di delusioni come per esempio la Premier League sfuggita nel 2021-2022 nonostante i 92 punti fatti oppure la finale di Champions League persa in finale contro il Real Madrid del 2017-2018, la famosa notte da incubo di Loris Karius. Tornando al presente, sarà una grossa perdita identitaria per il Liverpool che dovrà ora affidarsi ai propri senatori per aiutare i nuovi arrivati e coloro con meno esperienza alla futura nuova era senza Jurgen Klopp.

Diretta/ Liverpool Newcastle (risultato finale 4-2): faville nel 2° tempo (Premier League, 1 gennaio 2024)

JURGEN KLOPP LASCIA IL LIVERPOOL, QUALE SARA’ IL SUO FUTURO?

Jurgen Klopp lascia il Liverpool e tutta Europa sogna. D’altronde stiamo parlando di uno degli allenatori più vincenti, forti e preparati della storia recente. Le parole del tecnico tedesco sono innanzitutto di profonda gratitudine: “Posso capire che sia uno shock per molte persone in questo momento, quando lo senti per la prima volta, ma ovviamente posso spiegarlo – o almeno provare a spiegarlo. Amo assolutamente tutto di questo club, amo tutto della città, amo tutto dei nostri tifosi, amo la squadra, amo lo staff. Amo tutto. Ma il fatto che io prenda comunque questa decisione dimostra che sono convinto che sia quella che devo prendere“. Insomma, un addio faticoso ma a quanto pare obbligatorio.

Video/ Liverpool Arsenal (1-1) gol e highlights: Salah risponde a Gabriel! (Premier League, 23 dicembre 2023)

Oltre ai ringraziamenti generali e la promessa di dare il massimo fino al termine della stagione, data del suo addio, Jurgen Klopp ha dato una spiegazione sulla sua separazione dal Liverpool che potrebbe anche essere un indizio sul suo futuro: “Il fatto è che, come posso dirlo, sono a corto di energie. Adesso non ho problemi, ovviamente, lo sapevo già da tempo che prima o poi avrei dovuto annunciarlo, ma ora sto assolutamente bene. So che non posso fare il lavoro ancora e ancora e ancora e ancora”. Dunque Klopp rivela quasi di voler dare l’anima per il Liverpool per questi ultimi mesi, come d’altronde ha sempre fatto, e poi prendersi un po’ di tempo lontano dal campo. Naturalmente impazziranno le voci che lo vedranno in Italia così come da altre parti, ma da queste dichiarazioni sembra che Jurgen Klopp abbia bisogno di riposare. Uno scenario che potrebbe coincidere sarebbe quello che vedremmo l’allenatore del Liverpool diventa commissario tecnico della Germania, nazionale che ultimamente ha perso un po’ di identità nel bel mezzo del ricambio generazionale. Inoltre, è già partito il toto-nome per il dopo Klopp: occhio all’ex Xabi Alonso che potrebbe ritornare ad Anfield dopo l’exploit al Bayer Leverkusen.











© RIPRODUZIONE RISERVATA