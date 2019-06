Calciomercato Milan news/ Theo Hernandez nome caldo, ma Donnarumma… (Ultime notizie)

Il calciomercato Milan tiene banco sia in entrata sia in uscita, con Theo Hernandez e Gigio Donnarumma nomi più caldi nell’uno e nell’altro senso. Cominciamo dunque dal franco-spagnolo Theo Hernandez, classe 1997 di proprietà del Real Madrid e nella scorsa stagione in prestito alla Real Sociedad, fratello minore del campione del Mondo Lucas. Il Corriere dello Sport infatti oggi titola su questo affare che sembra in dirittura d’arrivo per i rossoneri. Il Milan avrebbe sorpassato il Bayer Leverkusen, altra società molto interessata a Theo Hernandez, perché il giocatore preferirebbe i rossoneri. Forte della volontà del diretto interessato, naturalmente adesso il Milan deve lavorare per trovare l’accordo con il Real Madrid proprietario del cartellino (fatto curioso per un giocatore che ha fatto tutta la trafila delle giovanili nell’Atletico). Il Milan infatti punta a un prestito con diritto di riscatto, il Real Madrid invece alla cessione definitiva, dunque questo è il nodo principale sul futuro di Theo Hernandez.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS: DONNARUMMA E LE MOSSE PER LA PORTA

L’altro tema caldo del calciomercato Milan è naturalmente il futuro di Gigio Donnarumma, in primo piano sulle pagine di tutti i giornali, sportivi e non solo, a causa dell’assalto del Paris Saint Germain al portiere del Milan. D’altronde, proprio Gigio Donnarumma sarebbe il nome perfetto per una cessione di lusso che sistemi i conti della società rossonera e di conseguenza un suo addio non stupirebbe, a patto naturalmente che il Psg formuli l’offerta giusta, perché naturalmente il Milan non ha alcuna intenzione di “svendere” uno dei suoi gioielli più pregiati. In caso di addio di Donnarumma, ci sarebbero diverse soluzioni possibili per il prossimo portiere titolare della squadra di Marco Giampaolo. Tuttosport propende per la più semplice, cioè la promozione a titolare di Pepe Reina, nella scorsa stagione riserva di lusso per Donnarumma, ma è anche possibile che la società parigina inserisca Alphonse Areola come parziale contropartita tecnica, fermo restando che il Milan chiederà almeno 50 milioni di euro cash.

