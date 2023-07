Calciomercato Milan News/ Tonali ufficiale al Newcastle, possibile incontro per Frattesi (3 luglio 2023)

CALCIOMERCATO MILAN: UFFICIALE L’ADDIO DI TONALI

Il colpo grosso in uscita del calciomercato Milan è diventato ufficiale. Dopo giorni di notizie sulle varie cifre dell’affare, adesso è tutto più chiaro circa il trasferimento di Sandro Tonali dal club rossonero al Newcastle: 70 milioni con bonus inclusi e una clausola di rivendita del 10% mentre il giocatore percepirà 7 milioni netti a stagione più due di bonus fino a giugno 2029. In un colpo solo polverizzati due record vale a dire la più grande cifra incassata dal Milan nella propria storia per un’unica cessione e il trasferimento più costoso per un giocatore italiano superando i 57 milioni investiti per Jorginho.

Tonali dunque saluta il suo Milan, squadra che tifava sin da bambino, dopo aver totalizzato 95 presenze siglando sette reti. Arrivato inizialmente in prestito oneroso con diritto di riscatto, al termine della sua prima stagione al Milan Tonali si è ridotto lo stipendio pur di favorire la buona riuscita del riscatto. Il primo sigillo con la maglia del Diavolo arriva con un marchio di fabbrica del classe 2000 di Lodi, un calcio di punizione perfetto nel 4-1 inflitto al Cagliari a San Siro. Adesso per lui è tempo di Premier League con il club bianconero che potrà contare sul talento italiano e su Bruno Guimaraes per un centrocampo da sogno costruito da una squadra impegnata su tre fronti tra cui la Champions League. Per il Milan un addio emotivamente doloroso, ma che porta nelle casse della società meneghina una cifra molto alta.

PREVISTO INCONTRO IN SETTIMANA COL SASSUOLO PER FRATTESI

Il calciomercato Milan non si è limitato solo alla cessione da record di Tonali, ma si è sbloccato anche in entrata. Arrivati Sportiello e Loftus-Cheek, ora il club rossonero vuole accelerare su Davide Frattesi. Il centrocampista in forza al Sassuolo è uno dei pezzi più pregiati del mercato interno della Serie A, a testimonianza dei vari club interessati a lui tra cui la Roma e l’Inter che hanno scatenato insieme al Milan una vera e propria asta per Frattesi.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, i rossoneri sarebbero più orientati per le piste che portano a Yunus Musah del Valencia e Tijjani Reijnders dell’AZ seppur senza disdegnare la soluzione “made in Italy” rappresentata da Frattesi. Infatti questa corrente potrebbe essere la settimana decisiva con i dirigenti di Milan e Sassuolo che potrebbero incontrasti per dare un’importante accelerata a questa telenovela di mercato. D’altronde i rossoneri possono contare su una situazione finanziaria sicuramente più rosea delle concorrenti se si considera la grossa cifra incassata dall’affare Tonali.

