CALCIOMERCATO MILAN NEWS/ Zaniolo aspetta e spunta Cancelo. Stallo per Bakayoko

Calciomercato Milan news, Nicolò Zaniolo spera ancora in un rilancio

Il tormentone di calciomercato relativo all’addio alla Roma di Nicolò Zaniolo è ufficialmente entrato in orbita Milan da almeno una settimana. I rossoneri si sono infatti mossi prendendo contatto con l’entourage del calciatore ed offrendo ai giallorossi 23 milioni di euro per cercare di aggiudicarselo ma la richiesta romanista è sempre stata superiore, motivo per cui Zaniolo si trova ora vicino al Bournemouth con gli inglesi decisi ad offrire 30 milioni di euro più 5 di bonus per il suo cartellino.

Il problema principale al momento sarebbe rappresentato dalla volontà di Zaniolo di trasferirsi al Milan o, se dovesse approdare in Premier League, al Tottenham, senza dimenticare che potrebbe non giocare più da qui a giugno se dovesse rimanere nella Capitale. La speranza di Zaniolo è dunque quella che il Milan si rifaccia sotto con la Roma con un rilancio sostanzioso tra oggi e martedì, ultimo giorno utile per le trattative invernali.

Calciomercato Milan news, Cancelo nel mirino per la stampa inglese

Secondo le indiscrezioni provenienti dalla stampa inglese del The Sun, in questi giorni di calciomercato invernale il Milan starebbe monitorando con grande attenzione la situazione di Joao Cancelo, in uscita dal Manchester City. Poco impiegato da mister Guardiola nel corso di questa stagione, il portoghese potrebbe tornare in Italia dopo essersi imposto come uno dei migliori interpreti del ruolo già vestendo la maglia della Juventus. Tuttavia, l’operazione sarebbe al momento frenata dai costi dell’affare poichè Cancelo ha una valutazione da 60 milioni di euro e guadagna 4,5 milioni all’anno: cifre queste che potrebbero essere coperte solo con l’investimento di capitali da parte della nuova proprietà RedBird Capital.

Calciomercato Milan news, l’Adana Demirspor aspetta Bakayoko

In ogni caso le nuove ed eventuali operazioni di calciomercato del Milan sono per ora rallentate dalla mancata partenza di Tiémoué Bakayoko. Il francese, in prestito dal Chelsea, viene accostato all’Adana Demirspor allenata da mister Vincenzo Montella almeno da un paio di settimane ma, stando a quanto rivelato da Gianluca Di Marzio, il centrocampista non avrebbe ancora accettato la corte dei turchi come invece si pensava nei giorni scorsi.











