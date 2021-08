CALCIOMERCATO MILAN/ Nuove aperture di Roma e CSKA per Florenzi e Vlasic

CALCIOMERCATO MILAN, PRESTITO PER FLORENZI

L’obiettivo principale per il Milan in questi giorni frenetici di calciomercato sembra essere stato individuato in Alessandro Florenzi, considerato un esubero dalla Roma. I contatti tra le due società sono cominciati sul finire della scorsa settimana e si stanno intensificando ulteriormente dopo che i giallorossi hanno messo le mani su Tammy Abraham del Chelsea per sopperire all’addio di Edin Dzeko, passato all’Inter. Secondo quanto rivelato dal giornalista Gianluca Di Marzio, la Roma avrebbe dato l’ok al Milan per la cessione in prestito oneroso del trentenne Campione d’Europa. La cifra dovrebbe aggirarsi intorno al milione di euro mentre il riscatto dovrebbe essere fissato tra i 3.5 ed i 4 milioni di euro, accontentando così il club di Milanello sulla formula dell’operazione. L’arrivo di Florenzi in Lombardia garantirebbe a mister Pioli un vero e proprio jolly da poter schierare in diverse zone del campo.

CALCIOMERCATO MILAN, VLASIC PER LA TREQUARTI

In casa Milan si cerca da almeno un mese e mezzo un nuovo trequartista da aggiungere all’organico in questa finestra di calciomercato estivo. Uno dei nomi più caldi accostati ai rossoneri rimane quello di Nikola Vlasic e stando alle indiscrezioni più recenti i rossoneri potrebbero accelerare per acquistarlo dal CSKA di Mosca. L’arrivo del ventitreenne croato andrebbe così a colmare il vuoto lasciato da Hakan Calhanoglu, accasatosi ai cugini dell’Inter a inizio luglio a parametro zero dopo non aver trovato l’accordo per il rinnovo del contratto con il Milan. La società russa starebbe in queste ore aprendo alla possibilità di un prestito oneroso con diritto di riscatto che diventerebbe un obbligo al raggiungimento di determinati traguardi e questa formula sarebbe molto gradita a Massara e Maldini che avevano già proposto 5 milioni di euro più 20 di riscatto al club moscovita. Meno probabile a questo punto che il Milan punti su altri obiettivi per quel ruolo.

