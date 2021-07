Calciomercato Milan/ Offerta per Dalot: per Kaio Jorge il Santos abbassa le richieste

CALCIOMERCATO MILAN, NUOVA OFFERTA PER DALOT

Sono ancora trame di calciomercato per il Milan, con la dirigenza rossonera che si sta muovendo per fornire a Stefano Pioli gli ultimi innesti in vista del campionato di Serie A 2021-22 ormai alle porte. In tal senso obbiettivo ben caldo per il diavolo è quello di Diogo Dalot, per cui pure il club rossonero è pronto a presentare una nuova offerta al Manchester United, che detiene il cartellino del terzino portoghese (fino al giugno del 2023). Stando alle ultime indiscrezioni raccolte da Sky pare infatti che il Milan sia pronto a presentare una nuova proposta per il prestito con diritto di riscatto (che lo United vorrebbe fissato sui 4-5 milioni) per l’oneroso con diritto di riscatto da valutare. I rossonero andranno a migliorare la prima offerta, sicuri di aver intanto l’ok del giocatore.

Calciomercato Juventus/ Griezmann difficile, Pjanic resta il piano B a centrocampo

CALCIOMERCATO MILAN, IL SANTOS ABBASSA LE RICHIESTE PER KAIO JORGE

Altro obbiettivo per il calciomercato del Milan per questa estate è Kaio Jorge, giovane punta del Santos, finito nel mirino anche anche di diversi club della serie A. Come sappiamo da qualche giorni l’attaccante classe 2002 piace molto alla dirigenza rossonera, la quale dunque è in trattativa con la controparte brasiliana per chiudere l’affare entro la finestra estiva. Stando alle ultime voci raccolte dalle Gazzetta dello sport, pare che per chiudere la cessione in tempo utile, il Santos sia disposto ad abbassare le sue pretese, dai 10 milioni iniziali chiesti per Kaio Jorge fino a 4 milioni: i brasiliani hanno infatti bisogno di monetizzare e non vogliono correre il rischio di vedersi scappare via il giocatore a parametro zero il prossimo inverno. Pure va detto che il Milan per il momento non ha invece fretta di chiudere: i rossoneri hanno già trovato un accordo di massima con Kaio Jorge per un quinquennale importante e potrebbero approfittare della situazione. Per strappare ai brasiliani una cifra ancor più vantaggiosa nelle prossime settimane.

LEGGI ANCHE:

CALCIOMERCATO MILAN/ Romagnoli potrebbe partire, ecco quanto costaCALCIOMERCATO INTER/ Non solo Nandez, c'è anche Bellerin

© RIPRODUZIONE RISERVATA