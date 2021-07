Calciomercato Milan/ Oggi è il giorno di Giroud: si spinge per il rinnovo di Kessié

CALCIOMERCATO MILAN: OGGI È IL GIORNO DI GIROUD

In casa Milan oggi è il giorno di Olivier Giroud: l’ultimo colpo del calciomercato rossonero dunque approda nel capoluogo lombardo proprio nella giornata odierna, per effettuare i primi test fisici e apporre la sua firma su un contratto che lo legherà al Diavolo per i prossimi due anni (con opzione per la terza stagione). L’attesa per l’attaccante francese è grande: dopo una lunga trattativa con il Chelsea alla fine è stato il Milan a spuntarla (anche se dovrà versare nelle casse dei Blues un milione come indennizzo) e lo stesso dirigente Mancini ha così presentato l’ultimo colpo del calciomercato Milan: “Olivier è un campione, un giocatore affidabile che porterà esperienza in una squadra molto giovane”. Va pure aggiunto che i tifosi pure dovranno ancora aspettare prima di vedere Giroud con indosso la maglia rossonera: il francese si aggregherà al gruppo infatti solo dal 26 luglio come pure il connazionale Maignan e il croato Rebic, dopo le vacanze post Europeo.

CALCIOMERCATO MILAN: OTTIMISMO PER RINNOVO KESSIÉ

E mentre i tifosi del Milan si godono l’ultimo colpo del calciomercato estivo, ecco che la dirigenza è sempre al lavoro per assicurare a Stefano Pioli una rosa più che completa in vista della prossima stagione. In tal senso tiene sempre banco la questione del rinnovo di Kessié, per Cui filtra un certo ottimismo dal palazzo rossonero. Solo ieri sera ai microfoni di DAZN proprio il direttore tecnico Maldini ha affermato: “Nel futuro ci sarà Kessie. Stiamo lavorando per il suo rinnovo”. Poche parole ma che fanno trasparire la fiducia dei rossoneri di poter chiudere presto l’accordo: come dicevamo nei giorni scorsi la distanza tra domanda e offerta non è poi eccessiva e la trattativa dovrebbe proseguire positivamente.

