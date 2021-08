CALCIOMERCATO MILAN/ Oggi visite per Bakayoko, il Genoa ci prova per Conti

CALCIOMERCATO MILAN, OGGI TORNA BAKAYOKO

In questi ultimi giorni della sessione estiva di calciomercato il Milan sta completando il proprio organico con qualche movimento in entrata ed in uscita. Stando alle indiscrezioni più recenti, la giornata odierna dovrebbe essere quella decisiva per rivedere Tiemoué Bakayoko in rossonero dopo che nelle scorse ore i rossoneri hanno trovato l’intesa con il Chelsea per un prestito biennale con diritto di riscatto, che potrebbe diventare obbligo al raggiungimento di determinati traguardi, fissato a 15 milioni di euro da versare nel 2023. Dopo aver esercitato la clausola di rinnovo, i Blues hanno quindi deciso di accontentare il calciatore che andrà a giocare altrove a titolo temporaneo avendo vissuto in prestito anche la passata stagione, in quel caso con la maglia del Napoli. Il centrocampista francese è atteso quindi per effettuare le visite mediche di rito per poi firmare il nuovo contratto che lo legherà al Milan per i prossimi due anni.

CALCIOMERCATO MILAN, GENOA CI PROVA PER CONTI

Non solo ultimi rinforzi in entrata per il Milan in questi ultimi giorni di calciomercato. I rossoneri devono infatti trovare una sistemazione per quei calciatori che non rientrano nei piani di allenatore e società per l’immediato futuro ed in questo elenco figura senza dubbio il nome di Andrea Conti, esterno sotto contratto fino al giugno del 2022. Secondo quanto riportato dalla redazione di Calciomercato.com, sulle tracce di Conti ci sarebbe ora il Genoa sebbene i liguri stiano valutando anche il profilo di Stryger Larsen dell’Udinese. Più defilato invece il Cagliari mentre non hanno mai preso realmente corpo le ipotesi che vedevano l’esterno prossimo a trasferirsi alla Sampdoria o di ritorno all’Atalanta, squadra in cui era esploso e che gli aveva permesso di guadagnarsi un posto nel Milan salvo poi vivere un’avventura falcidiata dagli infortuni.

