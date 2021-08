Probabili formazioni Milan Cagliari/ Diretta tv, Florenzi dalla panchina? (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI MILAN CAGLIARI: CHI GIOCA A SAN SIRO?

Le probabili formazioni di Milan Cagliari ci introducono alla partita che, valida per la seconda giornata di Serie A 2021-2022, si gioca alle ore 20:45 di domenica 29 agosto: una bella occasione per i rossoneri, che sono partiti molto bene vincendo sul campo della Sampdoria e ora, contro un’avversaria che sulla carta giocherà per salvarsi, possono confermarsi a punteggio pieno ripartendo da dove avevano lasciato, cioè con una rosa molto simile – ma rinforzata – e la corsa alla Champions League finalmente completata.

PROBABILI FORMAZIONI VERONA INTER/ Quote: Veloso e Sanchez assenti di spicco

Il Cagliari ha aperto il suo campionato pareggiando in casa contro lo Spezia: non il risultato sperato, ma certamente gli isolani hanno tutto per portare a termine un’altra salvezza con la speranza che, magari, sia meno sofferta di quanto si è visto l’anno scorso. Intanto la conferma di Leonardo Semplici è stata importante; noi ora aspettiamo che la partita di San Siro si giochi, e nel frattempo facciamo le nostre valutazioni sulle potenziali scelte dei due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni di Milan Cagliari.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS EMPOLI/ Diretta tv, l'attacco dopo Cristiano Ronaldo

DIRETTA MILAN CAGLIARI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Milan Cagliari viene trasmessa su DAZN, in esclusiva: il campionato di Serie A per questa stagione è appannaggio di questa piattaforma che si è assicurata i diritti, e “lascia” alla televisione satellitare (mandandole comunque in onda) tre partite per giornata. La visione sarà dunque in diretta streaming video: si potrà assistervi con l’utilizzo di dispositivi mobili quali PC, tablet e smartphone oppure sfruttando una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN CAGLIARI

GLI 11 DI PIOLI

Probabili formazioni Genoa Napoli/ Diretta tv, in attacco c'è Petagna (Serie A)

Anche in Milan Cagliari Stefano Pioli aspetta il rientro di Kessie e Ibrahimovic, che dovrebbe avvenire dopo la sosta: nel frattempo il tecnico parmense punta su Tonali in mezzo al campo, sempre in coppia con Bennacer, e naturalmente su Giroud che ricopre il ruolo di prima punta portando in dote un’esperienza molto simile a quella garantita dallo svedese. Il Milan che giocherà contro il Cagliari non cambierà rispetto a quanto visto lunedì scorso: Rafael Leao rimane favorito su Rebic per giocare come esterno alto a sinistra, a destra ci sarà Saelemaekers con il possibile inserimento di Florenzi, che può giocare qui come terzino.

In difesa però la maglia dovrebbe essere di Calabria, che si è guadagnato anche i gradi di capitano in pectore visto che la posizione di Alessio Romagnoli è lontana dall’essere centrale; a questo proposito bisogna dire che davanti a Maignan ci saranno ancora una volta Tomori e Kjaer, ormai coppia affiatata, mentre a sinistra agirà Theo Hernandez. A completare la squadra rossonera sarà il trequartista, quel Brahim Diaz che ha già risolto la partita di esordio contro la Sampdoria.

LE SCELTE DI SEMPLICI

È sempre un 3-5-2 quello di Semplici per Milan Cagliari: in difesa ci sono quattro giocatori che si contendono tre maglie, la sensazione è che a rimanere fuori possa essere Ceppitelli perché il tecnico toscano punta molto sia su Walukiewicz che su Carboni, e Godin dovrebbe essere confermato al centro dello schieramento. In porta chiaramente ci sarà Cragno, mentre i due esterni sono di diverse caratteristiche: Nandez (a destra) è di fatto un jolly che all’occorrenza può anche sistemarsi come interno di centrocampo, Dalbert un laterale puro che sa abbassarsi per giocare come terzino.

In mezzo al campo il punto di riferimento per la manovra della squadra è Razvan Marin; con lui avremo Strootman che cerca un’altra stagione positiva, anche se lontana dai fasti del passato, e poi avremo Deiola che dovrebbe completare lo schieramento. Altro ballottaggio nel reparto avanzato: sicuro del posto Joao Pedro, al momento invece Pavoletti parte in vantaggio su Giovanni Simeone che però sa di potersi giocare le sue carte, ma dovrà trovare continuità nel corso della stagione.

IL TABELLINO

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Kjaer, T. Hernandez; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, Brahim Diaz, Rafael Leao; Giroud. Allenatore: Stefano Pioli

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Walukiewicz, Godin, Carboni; Nandez, Deiola, R. Marin, Strootman, Dalbert; Joao Pedro, Pavoletti. Allenatore: Leonardo Semplici



© RIPRODUZIONE RISERVATA