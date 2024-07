CALCIOMERCATO MILAN NEWS, FONSECA PENSA ANCORA AD ABRAHAM

Continua il calciomercato Milan e lo fa mentre sembrano essersi sbloccate le trattative per Emerson Royal con il Tottenham e Strahinja Pavlovic con il Salisburgo che andranno a completare il reparto difensivo a disposizione di Paulo Fonseca. Adesso i punti cardine rimangono il centrocampo e l’attacco con quest’ultimo che è già stato puntellato con l’arrivo di Alvaro Morata dall’Atletico Madrid ma dovrà ancora essere ritoccato per creare una rosa competitiva in tutte le competizioni da disputare il prossimo anno.

Il ruolo della punta rimane ancora il più delicato con la dirigenza rossonera alla ricerca di un nuovo nome che possa affiancare Morata e anche sostituirlo nei momenti più intensi della stagione. Non è un segreto che a Fonseca piaccia particolarmente l’attaccante della Roma Tammy Abraham che è in uscita dai giallorossi e potrebbe essere la soluzione migliore per entrambi i club che andrebbero a guadagnare in questa trattativa.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, PROPOSTO JOVIC ALLA ROMA PER ARRIVARE AD ABRAHAM

Il cartellino di Abraham si aggira intorno ai 20 milioni e il calciomercato Milan non vorrebbe spendere una cifra così importante dopo aver preso Morata perciò sta cercando diverse soluzioni che possano essere gradite dalla Roma. L’idea delle ultime ore è quello di uno scambio con il partente Luka Jovic alla ricerca di una nuova sistemazione e non più al centro del progetto Milan nonostante l’ottima stagione appena giocata.

L’attaccante serbo è stato protagonista di un buon Europeo con una Serbia poco brillante dimostrando ancora una volta la sua capacità di trovare il gol nei minuti finali e partendo anche dalla panchina. Per chiudere questa trattativa, il Milan dovrebbe comunque aggiungere un conguaglio economico anche se molto ridotto rispetto all’intero prezzo del cartellino ma dovrà avere il benestare della Roma che sta chiudendo anche per Dovbyk.