CALCIOMERCATO MILAN/ Sempre al lavoro per Pellegri, Bakayoko e Adli

CALCIOMERCATO MILAN, BAKAYOKO E PELLEGRI

In casa Milan sono giorni frenetici per questa fase del calciomercato. Come spiegato dal quotidiano piemontese Tuttosport, i rossoneri sembrano essere ormai in dirittura d’arrivo riguardo alle operazioni in entrata per portare Pietro Pellegri e Tiemoué Bakayoko a Milanello. Il centrocampista francese dovrebbe tornare al Milan per migliorare la mediana, dove Pobega non aveva convinto Pioli, ancora una volta con la formula del prestito con diritto di riscatto e stando alle indiscrezioni, Massara e Maldini avevano già avviato quest’operazione con il Chelsea quando avevano trattato Tomori prima e Giroud poi. L’attaccante italiano ha invece saltato la sfida di ieri del suo Monaco in Ligue 1 ed i monegaschi dovrebbero liberarlo con un prestito oneroso da un milione di euro e diritto di riscatto fissato a 6 milioni a cui si aggiungono pure un milione dall’eventuale qualificazione alla prossima Champions League ed una percentuale sulla futura rivendita dell’ex genoano.

CALCIOMERCATO MILAN, ADLI IN EXTREMIS

I dirigenti del Milan continuano a lavorare in questa fase finale della sessione di calciomercato estivo al fine di potenziare l’organico a disposizione di mister Pioli. I rossoneri vorrebbero trovare un nuovo trequartista da alternare a Brahim Diaz dopo aver perso Hakan Calhanoglu a parametro zero a fine giugno ed uno dei nomi più gettonati in questo senso rimane quello di Yacine Adli, di proprietà del Bordeaux. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il Milan dovrebbe concentrarsi su questa operazione soltanto in extremis poichè al momento non sarebbe in grado di soddisfare la richiesta dei Girondini da 10 milioni di euro per il cartellino del suo giocatore. Pur avendo già trovato l’intesa con Adli, il Milan non può permettersi di completare l’affare e porta invece avanti le trattative per Pellegri e Bakayoko.

