Calciomercato Milan news/ Il sogno si chiama Raheem Sterling (ultime notizie)

Calciomercato Milan, Raheem Sterling è il sogno sulla fascia

Il Milan nella prossima sessione di calciomercato estivo cerca un esterno offensivo, infatti le prestazioni di Alexis Saelemaekers e Junior Messias non hanno pienamente convinto. Secondo quanto riportato da Todofichajes.com, il regalo Scudetto per Stefano Pioli potrebbe essere Raheem Sterling, protagonista con 17 reti in tutte le competizioni in quest’ultima stagione passata a Manchester, sponda City. Il contratto del nazionale inglese è in scadenza nel 2023, ma non sembrano essere arrivate proposte di rinnovo da parte del Citizens.

Questo dettaglio potrebbe convincere gli Sky Blues ad accettare un’offerta intorno ai 50 milioni di euro, cifra che i rossoneri sarebbero disposti a pagare per un top player dopo la vittoria del campionato italiano. Il grande ostacolo è rappresentato dall’ingaggio, infatti il neo campione d’Inghilterra percepisce circa 18 milioni di euro all’anno, stipendio assolutamente fuori dalla portata delle casse del Diavolo. Se Sterling vorrà a tutti i costi vivere all’ombra del Duomo, dovrà rinunciare almeno a metà del denaro che in questo momento percepisce. Sul calciatore ci sono anche Arsenal e Tottenham, che potrebbero agevolmente accontentare le pretese economiche dell’ala di origine giamaicana.

Calciomercato Milan, De Ketelaere obiettivo concreto

Dopo la stagione deludente di Brahim Diaz, il Milan cerca un trequartista nella prossima sessione estiva di calciomercato. Il nome tornato prepotentemente di moda in casa rossonera è quello di Charles De Ketelaere, gioiellino del Brugge che incantato mezza Europa con le sue prestazioni nelle coppe europee e nel campionato belga. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, ci sarebbe già stato un incontro tra la dirigenza del Diavolo e gli agenti del calciatore, e dall’osservatore Ibou Ba sono arrivate ulteriori relazioni positive sul classe 2001.

Il belga, oltre al trequartista, può ricoprire anche la posizione di attaccante di movimento, prima punta moderna, ed è molto intelligente tatticamente. Nonostante la notevole altezza (1.91 metri) ed un imponente fisico, De Ketelaere è dotato di grande tecnica e qualità. Sempre dal Brugge, il Milan aveva intenzione di acquistare l’esterno offensivo Noa Lang, ma il gioiellino olandese sembra ormai destinato alla Premier League. Sul calciatore, infatti, è forte il pressing del West Ham, che ha incontrato il club nerazzurro negli ultimi giorni.













