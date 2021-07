CALCIOMERCATO MILAN/ Castillejo piace in Spagna, Caldara potrebbe partire

CALCIOMERCATO MILAN, CASTILLEJO PIACE IN SPAGNA

Non solo movimenti in entrata per il Milan in questa finestra di calciomercato in cui i rossoneri hanno già speso più di 60 milioni di euro. A Milanello i dirigenti valutano pure qualche partenza e nelle ultime ore uno dei nomi più caldi in uscita dal Milan sembra essere quello di Samu Castillejo, il cui contratto scadrà in ogni caso nel giugno del 2023. Stando alle indiscrezioni provenienti da El Chiringuito TV, sulle tracce del ventiseienne Castillejo ci sarebbero quattro società militanti nella liga spagnola, ovvero il Villarreal, il Getafe, l’Espanyol ed anche il Valencia. I rumors rivelano che il cartellino dell’iberico sarebbe valutato dai rossoneri non meno di 8 milioni di euro, cifra di base a cui i milanisti non vogliono rinunciare così anche da eventualmente potersi tutelare andando a rimpiazzare Castillejo con un altro calciatore. In questo senso si colloca dunque l’interesse nei confronti di Tete, ex Ajax di proprietà dello Shakhtar Donetsk.

CALCIOMERCATO MILAN, PARLA L’AGENTE DI CALDARA

In casa Milan il calciomercato estivo sta portando diversi nuovi innesti nell’organico da mettere a disposizione di mister Pioli per la prossima stagione. C’è chi però potrebbe anche non restare in rossonero come Mattia Caldara, di rientro dal prestito lo scorso anno all’Atalanta. Il contratto del centrale scadrà nel giugno del 2023 e non è da escludere che possa andare a giocare altrove come spiegato dal suo agente Beppe Riso, intercettato da calciomercato.com mentre accompagnava Gollini in aeroporto per firmare con il Tottenham. Il procuratore ha inoltre escluso il ritorno in Italia dell’ex atalantino Gomez, ora a Siviglia ma accostato in più di un’occasione al Milan nel recente passato: “Caldara è al Milan e nel giro di un paio di settimane faremo delle valutazioni. Ci sono club importanti e neopromossi, vediamo. È una scelta se andare a fare 38 partite o andare a giocarsela da un’altra parte. Il ritorno del Papu Gomez? Nel breve no, vuol restare lì, è innamorato di Siviglia. Adesso no, magari più avanti.”

