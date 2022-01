CALCIOMERCATO MILAN/ Ufficiale Lazetic, il Valencia vuole Castillejo

CALCIOMERCATO MILAN: IL VALENCIA SU CASTILLEJO

Il Milan sta cercando di sistemare l’oragnico in questi ultimi giorni della sessione di calciomercato invernale. Se da una parte di pensa ad eventuali innesti come i rumors riguardanti il possibile arrivo dello svedese Dejan Kulusevski dalla Juventus, dall’altra i rossoneri stanno ragionando anche su eventuali partenze, soprattutto per quanto concerne quei calciatori che non rientrano nei piani dell’allenatore Pioli e della società.

Chi dovrebbe salutare Milanello è Samu Castillejo, dato in partenza ormai da diverso tempo. Dopo le voci che lo vedevano alla Sampdoria per ritrovare il tecnico Giampaolo, che lo aveva allenato proprio al Milan, secondo le indiscrezioni più recenti per lo spagnolo si profila un ritorno in patria visto l’interesse manifestato nei suoi confronti dal Valencia. Le dirigenze lavorano ora sulla formula del trasferimento con i lombardi intenzionati ad inserire il diritto di riscatto e gli iberici decisi a puntare sul prestito secco fino a giugno.

CALCIOMERCATO MILAN: LE MANOVRE DEI ROSSONERI

In questa finestra di calciomercato di gennaio il Milan ha dato prova di pensare anche al futuro con l’acquisto di Marko Lazetic dalla Stella Rossa di Belgrado. Ecco il comunicato ufficiale del club rossonero: “AC Milan comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Marko Lazetić dalla Stella Rossa Belgrado. L’attaccante serbo ha firmato un contratto con il Club rossonero fino al 30 giugno 2026. Marko, nato a Belgrado (Serbia) il 22 gennaio 2004, è cresciuto nel Settore giovanile della Stella Rossa con cui ha esordito in Prima Squadra nel novembre 2020, prima di trasferirsi in prestito al Grafičar con cui ha totalizzato 14 presenze e 4 gol. Tornato alla Stella Rossa nell’estate 2021, ha collezionato 16 presenze e 1 rete nella stagione in corso. Lazetić indosserà la maglia rossonera numero 22.“

