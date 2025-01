Calciomercato Milan News: il nome per rinforzare la difesa

Non solo internazionalità per il calciomercato Milan, ma Geoffrey Moncada e il suo staff monitorano anche diverse situazioni nel nostro paese come obiettivi di questo mercato per rinforzare una rosa che ad inizio anno si pensava potesse competere per la vittoria del campionato, ma che nel momento attuale deve lottare per riuscire ad entrare in Champions League alla fine dell’anno, fondamentale per l’ingresso di diversi milioni. I giocatori visionati dal Milan sono tre e andrebbero a coprire tre posizioni di campo differenti in cui il Milan ha delle carenze, un esterno basso di destra, un centrocampista e una punta.

Il primo nome del calciomercato Milan è quello di Gabriele Zappa, classe 1999 in forza al Cagliari e con il contratto in scadenza a giugno 2025 cresciuto nelle giovanili dell’Inter e che quest’anno ha contribuito con una doppietta al pareggio tra i sardi e il Milan. Il giocatore potrebbe arrivare fin da subito per sopperire alla possibile partenza di Calabria, in direzione Galatasaray, e all’indisponibilità di Florenzi e sarebbe un affare low cost che permetterebbe di aggiungere ulteriore italianità alla rosa

Calciomercato Milan News: gli altri obiettivi per il futuro

Il secondo nome del calciomercato Milan è quello di un altro italiano, Lorenzo Lucca, attaccante ventiquattrenne dell’Udinese che ha già fornito 7 gol in 19 presenze con i friulani e che è un punto di riferimento tattico ed emotivo della squadra di Runjaic. L’attaccante italiano non arriverebbe in questa sessione di mercato ma è stato monitorato per settembre per sostituire Abraham che fino ad ora non sembra aver convinto e che dovrebbe essere destinato a tornare a Roma a fine stagione. Lucca porterebbe al Milan un’alternativa più giovane a Morata e un attaccante che se messo in condizione può essere il bomber che manca ai rossoneri

L’ultimo nome che interessa il calciomercato Milan è quello di un centrocampista che arrivato da sconosciuto sta stupendo con le sue prestazione, il nome in questione è quello di Reda Belahyane dell’Hellas Verona, classe 2004 arrivato per 500 mila euro dal Nizza nella scorsa sessione di mercato e che ora la squadra veneta valuta tra gli 8 e i 12 milioni. Moncada ha già da mesi avviato i contatti con il giocatore e con la squadra per portarlo a Milano in questa sessione di mercato o nella prossima. L’arrivo di Belahyane permetterebbe alla squadra rossonera di inserirlo nella Lista B senza dover quindi escludere uno dei giocatori attualmente in rosa ma aggregandolo al centrocampo.