Calciomercato Milan News: alternativa a Rashford o rinforzo aggiuntivo

L’obiettivo principale del calciomercato Milan per rinforzare il reparto offensivo è Marcus Rashford, il giocatore del Manchester United però è corteggiato da diverse squadre europee e quindi il Milan inizia già a pensare e a lavorare ad un’alternativa. Il nome che nelle ultime ore sembra essere finito sulla lista di Moncada è quello di Francisco Trincao, esterno portoghese dello Sporting Lisbona che piace sia alla dirigenza che a Sergio Conceiçao che ha richiesto un attaccante che possa occupare sia la zona esterna del campo che quella centrale.

Per portarlo a Milano il Milan dovrebbe sborsare una cifra superiore ai 20 milioni di euro, vista anche la clausola del 50% sulla futura rivendita inserita dal Barcellona nel momento della cessione allo Sporting Lisbona nel 2022. L’acquisto di Trincao potrebbe però essere scollegato dall’eventuale arrivo di Rashford a Milano, infatti i rossoneri stanno lavorando in uscita con quei giocatori che negli ultimi due anni non hanno convinto come Okafor, su cui c’è l’interesse del Lipsia e Chukwueze, arrivato per circa 30 milioni nella scorsa stagione e che ha mostrato poco di quello che era a Villarreal, ma su cui non si hanno notizie di possibili interessi.

Calciomercato Milan News: le altre trattative dei rossoneri

Il calciomercato Milan è alla ricerca poi di un centrocampista e torna quindi a girare un nome che piace molto alla dirigenza rossonera, quello di Carney Chukwuemeka, centrocampista inglese di origine nigeriana di proprietà del Chelsea che nel 2022 lo acquistò per 18 milioni dall’Aston Villa intromettendosi in una difficile trattativa tra il club di Birmingham e il Milan. Da quel momento il ragazzo ha disputato poche gare e anche quest’anno sembra non essere una delle prime scelte dei blues per via della grande quantità di giocatori nel suo ruolo.

Il Milan vorrebbe portare il ventunenne inglese in rossonero tramite un prestito, che potrebbe essere secco fino a fine stagione o con un’opzione di riscatto la cui cifra potrebbe essere abbassata con una clausola sulla futura rivendita del giocatore. Come per Rashford anche per questa trattativa però il Milan deve guardarsi le spalle da un top club europeo che con i giovani e con gli inglesi sa lavorare molto bene, il Borussia Dortmund, che sembrerebbe interessato a portare in Germania il talento di Chukwuemeka per rinforzare un reparto che in questa stagione sta faticando.