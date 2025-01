CALCIOMERCATO MONZA, IN ARRIVO CAMARDA E CASTROVILLI

Il calciomercato Monza è come sempre molto attivo in questi ultimi giorni della sessione di trattative invernali. Il vicepresidente vicario e amministratore delegato Adriano Galliani non è infatti nuovo a colpi importanti completati quasi allo scadere della fascia di tempo concessa per ultimare i trasferimenti e pure questa finestra di gennaio non sembra certo fare eccezione. In particolare, ci sono due calciatori che starebbero per vestire la maglia biancorossa ed uno di questi è il giovane Francesco Camarda, sotto contratto con il Milan che lo impiega costantemente nella formazione del Milan Futuro, oltre a chiamarlo qualche volta in prima squadra.

Attaccante sedicenne che ha attirato su di sè l’attenzione di molti esperti da ormai diverso tempo, Camarda dovrebbe sposare la causa del Monza con la formula del prestito. Chi potrebbe a sua volta cambiare maglia per giocare con i lombardi è Gaetano Castrovilli, in uscita dalla Lazio dove non è stato in grado di lasciare il segno. Pure per il classe 1997, reduce da sole dieci presenza complessive tra campionato e Coppa Italia, si tratta di un prestito secco fino al termine della stagione 2024/2025 attualmente in corso.

CALCIOMERCATO MONZA, DANIEL MALDINI ALL’ATALANTA

Il calciomercato Monza continua ad offrire news interessanti dopo anche l’ufficialità dell’arrivo in prestito di Palacios dall’Inter per la difesa. In attacco però i brianzoli stanno completando anche un’operazione in uscita con la partenza di Daniel Maldini in direzione Atalanta. Pur essendo stato protagonista di prestazioni importanti fino a questo momento della stagione, il Monza avrebbe deciso di lasciarlo partire ottenendo 14 milioni di euro dai bergamaschi, sebbene la metà e quindi 7 milioni spettino al Milan come accordato al momento dell’addio a Milanello del ventitreenne.

I nerazzurri completano dunque il proprio organico aspettando di confermare la separazione da Nicolò Zaniolo, deciso a trasferirsi alla Fiorentina sempre che il Galatasaray, detentore del suo cartellino, dia il via libera all’operazione. Reduce da tre gol ed un assist in ventuno apparizioni totali distribuite fra Serie A e coppa nazionale, Maldini saluta dunque la squadra che gli ha permesso di mettersi in luce. Il Monza dovrebbe inoltre aggiudicarsi anche Marco Palestra proprio dall’Atalanta per rimpiazzare Maldini con un prestito.