CALCIOMERCATO MONZA, FILTRA OTTIMISMO PER PALACIOS

Il calciomercato Monza si sta pian piano infiammando. I brianzoli dovranno fare un ottimo lavoro fuori dal campo se vorranno provare a salvarsi: attualmente i biancorossi sono ultimi a 13 punti, dietro a Venezia (15), Verona (19) e il duo Lecce-Parma a 20.

Ieri è stato ufficializzato Urbanski in prestito secco dal Bologna. Non ci saranno clausole di riscatto, né diritto né obbligo, dato che questo è stato un acquisto utile per gli ultimi mesi di campionato, aggiungendo qualità e tecnica alla trequarti.

Il Monza cerca però anche un innesto in difesa e tutte le strade portano a Palacios dell’Inter, praticamente quasi mai schierato da Inzaghi nonostante i vari problemi nella zona arretrato del campo. Nelle ultime ore c’è stato però un intoppo.

Secondo quanto riportato dai media tedeschi, anche il Bayer Leverkusen vorrebbe il difensore argentino. Ci sono però due aspetti fondamentali che potrebbero influire in maniera decisiva sulla scelta che andrà a fare il calciatore.

Innanzitutto la titolarità, status che difficilmente avrà a Leverkusen rispetto ai brianzoli, dove avrà un ruolo più centrale. Inoltre l’accordo verbale tra Inter e Monza è ormai stato preso con la trattativa già in stato avanzato e che difficilmente andrà in fumo.

CALCIOMERCATO MONZA, BUCHANAN CONTESO DA VARIE SQUADRE

Il calciomercato Monza potrebbe fare un altro colpo dall’Inter. Tajon Buchanan è in uscita dai nerazzurri seppur solamente in prestito, dato che la società crede nelle qualità dell’esterno canadese ma non abbastanza da schierarlo titolare.

Da quando la società meneghina ha fatto sapere di non essere interessata a trattenere Buchanan fino a giugno, si è scatenata una vera e propria bagarre per assicurarsi in prestito il calciatore ex New England Revolution e Club Brugge.

Fuori dall’Italia ci sono Ajax e Villarreal interessate, ma l’Inter vorrebbe cercare di offrire a Buchanan sei mesi di apprendistato in Serie A e dunque rifiutare qualsiasi meta estera. Oltre al Monza, ci sono anche Torino e Fiorentina.