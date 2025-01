Calciomercato Monza News, possibile cessione sulla fascia

Il calciomercato Monza deve lavorare e iniziare a battere i colpi in entrata se vuole avere più possibilità di raggiungere la salvezza a fine stagione, ad oggi l’unico acquisto è stato quello di Jean-Daniel Akpa-Akpro della Lazio che però non basta a migliorare una squadra in grossa difficoltà quest’anno, soprattutto in fase realizzativa. Adriano Galliani però sembra interessato prima alle operazioni in uscita per avere la forza economica di acquistare qualche nuovo giocatore per Salvatore Bocchetti. Con le trattative in corsa per Pablo Marì con la Fiorentina e quella che potrebbe aprirsi per Milan Djuric con il Parma, nuove indiscrezioni parlano di un possibile addio, quello di Georgios Kyriakopoulos.

L’esterno greco è uno dei giocatori più positivi fino a qui della stagione del Monza, nonostante alcune prestazioni sottotono ci siano state, ha dimostrato di poter essere un buon esterno affidabile come aveva fatto negli anni a Sassuolo. Sul giocatore negli ultimi giorni si è fatto sentire l’interesse di un grande club, l’AEK Atene, uno dei più importanti in Grecia e che si sta giocando il campionato con le rivali Olympiacos e Panathinaikos, per l’esterno sarebbe un salto di qualità rispetto alle difficoltà di classifica con il Monza e il ritorno in patria potrebbe spingerlo ad accettare l’offerta e quindi a chiedere la cessione a Galliani.

Calciomercato Monza News, l’asse con il Milan

Se Kyriakopoulos dovesse partire il calciomercato Monza sarebbe obbligato a fare qualche operazione in entrata, almeno per coprire lo spazio lasciato libero dal greco, il profilo che sembrerebbe essere stato scelto per questa eventualità è quello di Fodé Ballo-Touré, esterno del Milan che in questa stagione è stato aggregato al Milan Futuro, e che potrebbe arrivare a titolo definitivo per 1 o 2 milioni o che arriverebbe in prestito nel caso non accetti un adeguamento dello stipendio, con il Milan che ne continuerebbe a pagare una parte. Con i rossoneri però il Monza non ha parlato solo di Ballo-Touré ma anche di due profili per l’attacco da far arrivare in prestito.

Per il calciomercato Monza il primo nome è quello di Noah Okafor che dopo la mancata cessione al Red Bull Lipsia sembra destinato ad essere escluso dalle liste e ormai fuori dall’interesse del Milan, verrebbe mandato a Monza in prestito fino a fine stagione con una parte di stipendio pagato dai rossoneri. Stessa sorte e trattativa sarebbe per il secondo obiettivo dei brianzoli ovvero Divock Origi, attaccante belga arrivato a Milano due anni fa a parametro zero dal Liverpool e che quest’anno è stato aggregato al Milan Futuro, con cui non ha mai giocato, perché fuori dal progetto, lo stipendio sarebbe proibitivo per il Monza, 3,5 milioni, e gran parte dovrebbe essere pagata dal Milan.