Calciomercato Monza News, cosa può dare Camarda?

Ottime novità per il calciomercato Monza: secondo quanto riportato dal giornalista Fabrizio Romano infatti il Monza sarebbe vicinissimo a chiudere per avere in prestito il giovane talento Francesco Camarda. Cresciuto nel Milan, Camarda è uno dei talenti più interessanti del panorama mondiale. Lo scorso anno è stato l’esordiente più giovane della storia della Serie A a 15 anni e 260 giorni, mentre qualche mese ha battuto anche l’italiano più giovane ad esordire in Champions League a 16 anni e 226 giorni, sfiorando tra l’altro il gol all’esordio contro il Club Brugge, poi annullato dal VAR per fuorigioco.

Calciomercato Milan/ Morata verso il Galatasaray! Si va all in su Gimenez (30 gennaio 2025)

Camarda giocherebbe a Monza per i prossimi 6 mesi, cercando finalmente la continuità giusta per tornare al Milan da protagonista. Il giovane rossonero porterebbe in dote oltre all’enorme talento una fame che in questi anni lo ha portato a bruciare le tappe, fino ad essere già protagonista del mercato. L’operazione di calciomercato, insieme a quella che porterebbe Alvaro Morata in Turchia al Galatasaray, porterebbe a Milanello l’attaccante del Feyenoord Santiago Gimenez, classe 2001 già a segno con sedici gol in questa stagione. Intanto però il calciomercato Monza registra il colpo Camarda: un affare sicuramente interessante, il ragazzo ha già dimostrato di poter stare con i grandi e ora avrà un test interessante…

Calciomercato Milan News/ Ricci, nessuna paura dell'Inter: l'affare si farà! (29 gennaio 2025)

Calciomercato Monza news, c’è anche Castrovilli in prestito…

C’è però un’altra notizia che riguarda il calciomercato Monza: la società brianzola si sta rivelando particolarmente attiva in questa sessione invernale e ha anche chiuso per Gaetano Castrovilli. Potenzialmente un ottimo colpo di calciomercato, che arriva con la formula del prestito secco: sono previste per domani le visite mediche, poi la firma sul contratto. Castrovilli è un giocatore con buona esperienza in Serie A: rivelatosi alla Fiorentina, con cui aveva avuto uno straordinario impatto, ha purtroppo subito un grave infortunio che unito ad altri problemi fisici gli ha impedito di giocare con continuità, mettendo a referto appena 32 presenze in due anni contando tutte le competizioni.

Calciomercato Milan News/ Lucca se parte Morata, Calabria e Theo sempre più lontani (28 gennaio 2025)

Il trasferimento alla Lazio avvenuto la scorsa estate non lo ha fatto rinascere: Marco Baroni non è riuscito a trovargli spazio e così il classe ’97 ha accettato la proposta del Monza, una squadra ultima in classifica che ha bisogno di qualità e concretezza. Sicuramente, almeno questa è l’aspettativa, Castrovilli avrà quei minuti che gli sono mancati nella prima parte della stagione, poi staremo a vedere se anche i risultati della squadra miglioreranno e potrà arrivare una salvezza che per il momento si prospetta davvero molto complicata, possiamo comunque dire, e ci ripetiamo, che per Adriano Galliani sia un buon colpo di calciomercato.