CALCIOMERCATO MILAN NEWS: MORATA-GALATASARAY SI FA

Incredibilmente il calciomercato Milan si prepara a cedere Alvaro Morata: lo ha detto Fabrizio Romano, forse oggi la voce più autorevole in materia, il Galatasaray sarebbe in trattativa avanzata con l’attaccante spagnolo e l’operazione non riguarderebbe la sessione estiva, ma addirittura quella invernale. Tradotto: Morata lascerebbe il Milan tra pochi giorni se non addirittura nelle prossime ore. Era arrivato lo scorso luglio, magari non tra squilli di tromba ma comunque con forti aspettative: un po’ per i quattro anni più che positivi alla Juventus, un po’ – soprattutto – perché era il capitano della Spagna neo campione d’Europa, e dunque si pensava potesse spostare molto di più con il Milan.

Così non è stato: i rossoneri si sono forse erroneamente illusi di aver trovato nella precedente sessione di calciomercato Milan un degno sostituto di Olivier Giroud in termini di gol ma Morata è sempre stato un attaccante di tipo diverso, più un collante che un goleador, e l’alchimia non sembra essere sbocciata. Dunque adesso lo spagnolo sarebbe in procinto di passare al Galatasaray: una svolta di calciomercato decisamente imprevista, ma che forse nasconde il fatto che il Milan voglia andare all in, fin da subito, su quello che ha individuato come il centravanti ideale per proseguire il suo percorso, da affiancare poi a Tammy Abraham.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS: SI VA ALL IN SU GIMENEZ

Ecco allora che il calciomercato Milan dirotterà il tesoretto per Morata, da capire ancora le cifre di questa operazione, su Santiago Gimenez: come abbiamo detto più volte il messicano del Feyenoord è stato individuato come l’attaccante giusto per prendere finalmente il posto di Giroud, naturalmente la società olandese ha intenzione di farsi pagare il giusto anche perché, qualificata ai playoff di Champions League grazie soprattutto al roboante 3-0 sul Bayern Monaco (ora potrebbe sfidare il Milan, e poi eventualmente la Juventus ai playoff), dovrà trovare un degno sostituto per provare a inseguire il sogno europeo e fare bene anche in Eredivisie.

Chiaramente però, per arrivare a Gimenez, il Milan ha bisogno di liquidità ma anche di liberare un posto nella rosa: cominciano a essere in tanti lì davanti anche se come prima punta di ruolo c’è il solo Abraham, eventualmente è stato valutato che Morata, che ha ancora mercato, potesse essere il sacrificato più o meno di lusso per arrivare subito al centravanti del Feyenoord. Dunque attenzione alle evoluzioni nelle prossime ore, Morata potrebbe lasciare il Milan in questa sessione di calciomercato e fare spazio all’arrivo di Santiago Gimenez.