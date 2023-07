CALCIOMERCATO MONZA NEWS/ In attesa di Zapata ecco il giovane Antunovic (26 luglio 2023)

Il Monza si sta muovendo sul calciomercato con l’obiettivo di rinforzare il proprio attacco in vista della prossima stagione, nel mezzo di trattative come quella per Umtiti in difesa. Tra i nomi che stanno circolando con insistenza, c’è quello di Duvan Zapata, attaccante colombiano dell’Atalanta. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il Monza avrebbe messo nel mirino del calciomercato l’esperto centravanti e potrebbe essere una destinazione interessante per entrambe le parti.

Zapata è stato protagonista di una stagione al di sotto delle aspettative con l’Atalanta, e sembra destinato a lasciare il club bergamasco. Molti club, anche dal mondo arabo, si sono mostrati interessati al calciatore, ma l’idea di rimanere in Italia potrebbe essere allettante per lui. Il Monza, guidato dall’allenatore Palladino, sta cercando un giocatore che si adatti subito agli schemi della squadra, e Zapata potrebbe essere la soluzione ideale. Al momento, l’Atalanta sembra non essere intenzionata a cedere Zapata e chiude alla sua partenza, ma il mercato è sempre imprevedibile, e tutto può accadere nei prossimi giorni.

CALCIOMERCATO MONZA NEWS, ANTUNOVIC VICINISSIMO

Nel frattempo, il Monza sembra essere vicino a un altro giovane talento, Mate Antunovic dell’Hajduk Spalato. Il Monza è in contatti con la squadra croata per cercare di chiudere al più presto l’operazione di calciomercato che porterebbe in Italia l’attaccante centrale croato classe 2004. L’interesse nei confronti di Antunovic è stato condiviso anche dal Milan, ma il Monza sembra aver preso un vantaggio nella corsa per il giovane talento.

Antunovic si è messo in luce soprattutto nella Youth League, la Champions League dei giovani, dove con la Primavera dell’Hajduk Spalato ha segnato 4 gol in 11 partite, trascinando la squadra croata fino alla finale. Nonostante la sconfitta nella finale contro l’AZ Alkmaar per 5-0, il giovane attaccante ha dimostrato di avere talento e potenziale da vendere. L’arrivo di Zapata e Antunovic potrebbe rappresentare un importante rinforzo per l’attacco del Monza, sia per il presente che per il futuro della squadra di Raffaele Palladino.

