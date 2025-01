CALCIOMERCATO INTER NEWS, ACERBI VERSO L’ADDIO

Il calciomercato Inter è incentrato sulla difesa. Il reparto arretrato di Inzaghi è in una situazione delicata e bisogna fare i conti su ciò che accadrà tra il mercato di gennaio e la sessione estiva, dove le dinamiche possono essere stravolte. Notizia di ieri, Stefan de Vrij è vicino al rinnovo. L’olandese sta vivendo una seconda giovinezza e questa fase di carriera è senza dubbio tra le migliori mai vissute dall’ex difensore di Feyenoord e Lazio che è tornato fondamentale per i nerazzurri.

La conferma dell’olandese però “spinge” lontano da Milano un altro suo collega di reparto, sempre più ai margini della rosa. Si tratta di Francesco Acerbi, reduce da un periodo pessimo a livello di condizioni fisiche e che potrebbe allontanarsi dal capoluogo lombardo. Ad inizio stagione, come spiega La Gazzetta dello Sport, l’Inter si era tutelata inserendo una clausola che avrebbe permesso ai nerazzurri di interrompere al termine della stagione il contratto sia di De Vrij che di Acerbi.

Naturalmente verrebbe attuata solo per Acerbi, che sarebbe dunque libero in estate di scegliersi un’altra destinazione, sempre considerando le condizioni di salute: prossimo ai 37 anni, non è da escludere che possa terminare qui la propria carriera professionistica.

CALCIOMERCATO INTER NEWS, GALLIANI PARLA DI PALACIOS

Il calciomercato Inter in difesa potrebbe anche vedere una cessione in prestito, precisamente quella di Palacios al Monza. A confermare queste voci è proprio Adriano Galliani, amministratore delegato dei brianzoli che ne ha parlato a Milano “Palacios? Il mercato è aperto un mese ma le operazioni si fanno tutte nelle ultime 48 ore – spiega Galliani -. Io infatti sarei per farlo più breve. Per il momento ci sono solo molte chiacchiere. Ma qualcosa succederà. Poi viste le richieste per i giocatori del Monza vuol dire che non sono così scarsi”.

Il difensore è un classe 2003 arrivato nella Milano nerazzurra per 6,5 milioni di euro più bonus. Inzaghi però, considerando come detto la condizioni di Acerbi, allora il tecnico potrebbe pensarci due volte prima di perdere un altro pezzo in difesa.