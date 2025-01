Calciomercato Torino News: intesa per Buchanan

Il calciomercato Torino continua a lavorare su più fronti in questa finestra invernale e dopo aver battuto il primo acquisto, quello di Casadei dal Chelsea, e con la trattativa per Beto che prosegue con l’Everton per trovare finalmente un sostituto all’infortunato Duvan Zapata, il direttore sportivo Davide Vagnati sta valutando nuove trattativa per aggiustare altri reparti che ha visto in difficoltà nelle ultime gare. Il primo è quello della fascia destra dove in rosa sono presenti solo Valentino Lazaro e Mergim Vojvoda, spesso però impiegato come braccetto nella difesa a tre e ora fermo ai box, e che non sono ritenuti abbastanza per la necessità di freschezza ed esplosività da inserire a gara in corso.

Il Torino si è presentato allora alle porte dell’Inter per richiedere il prestito fino a fine stagione di Tajon Buchanan, esterno canadese acquistato dall’Inter per 7 milioni dal Club Brugge e che ha trovato pochissimo impiego anche per via del lungo infortunio rimediato con il Canada in estate, il calciatore vorrebbe giocare di più e l’Inter vorrebbe trovare una soluzione per cederlo in prestito risparmiando sull’ingaggio e aprendo un nuovo posto in rosa mandandolo in una squadra dove potrebbe giocare e crescere. Ecco che la soluzione del calciomercato Torino può mettere d’accordo tutte le parti in gioco, le società che risponderebbero ai loro bisogni economici e sportivi e il calciatore che troverebbe più facilmente minutaggio.

Calciomercato Torino News: opportunità in entrata dalla Turchia

Un altro nome che il calciomercato Torino ha vagliato per rinforzare la rosa in questa sessione è quello di Cengiz Under, esterno turco di ventisette anni in forza al Fenerbahce con cui però quest’anno ha faticato a trovare minuti collezionando solo 3 presenze e che il club turco lascerebbe partire in prestito con obbligo di riscatto ma che trattando potrebbe arrivare in granata con il diritto di riscatto per una cifra già concordata intorno ai 12 milioni di euro.

L’esterno potrebbe essere schierato da Paolo Vanoli sia su tutta la fascia al posto di Lazaro ma anche in un attacco a due insieme a Che Adams o Antonio Sanabria o ancora come esterno offensivo se il tecnico dovesse tentare una modifica del suo sistema di gioco dal 3-5-2 ad un più offensivo 3-4-3. Per il turco sarebbe un ritorno in Italia, aveva infatti militato nella Roma dove dopo dei primi mesi ad altissimo livello aveva faticato a mantenere il livello delle prestazioni.

