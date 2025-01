CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, SOSTITUIRE KVARA SE VA AL PSG

I tifosi partenopei seguono con grande apprensione il calciomercato Napoli dopo le voci emerse in merito al possibile addio di Khvicha Kvaratskhelia. Il georgiano, grande protagonista dello Scudetto vinto con Luciano Spalletti in panchina, non ha più brillato come nell’anno del suo arrivo ed anche sotto la guida di mister Antonio Conte sta vivendo una stagione non particolarmente esaltante, colpito pure da qualche infortunio muscolare di troppo che ne stanno condizionando la presenza e le prestazioni in campo. Tuttavia, il suo talento rimane ancora un argomento che difficilmente si può mettere in discussione ed è anche per questo motivo che viene sempre seguito con grande interesse dal Paris-Saint Germain.

Calciomercato Napoli/ Philip Billing, chi è il nuovo colpo di Conte/ Arriva dal Bournemouth (9 gennaio 2025)

Il club della capitale francese sarebbe, stando a quanto emerso in queste settimane, persino disposto ad accaparrarselo subito a gennaio così da poter contare su di lui per il resto della stagione ma la richiesta di calciomercato formulata dal Napoli frena al momento questo trasferimento. Il patron De Laurentiis starebbe infatti chiedendo non meno di 90 milioni per convincersi a liberare il ventitreenne di Tbilisi già entro la fine del mese e, se i transalpini non dovessero soddisfare questa richiesta, la trattativa di calciomercato potrebbe andare avanti per l’estate. Grazie a questo denaro proveniente dal PSG, il Napoli potrebbe inoltre ragionare su chi potrebbe sostituire Kvara e nell’elenco formulato da La Repubblica in questo senso spicca senza dubbio il nome di Federico Chiesa, in difficoltà al Liverpool dove viene impiegato pochissimo da mister Slot. All’estero nel mirino del calciomercato Napoli sono finiti anche Zhegrova del Lille e Duran dell’Aston Villa mentre in Italia l’indiziato principale è Dorgu del Lecce.

Kvaratskhelia lascia il Napoli a gennaio/ Calciomercato news: il giocatore vuole il PSG (9 gennaio 2025)

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, IL PUNTO SU PELLEGRINI E FRATTESI

Non solo cessioni per quanto concerne il calciomercato Napoli da qui alla fine di gennaio. Gli azzurri vorrebbero infatti consegnare almeno un nuovo centrocampista di livello a mister Conte per affrontare al meglio il prosieguo della stagione ed i nomi accostati con una certa insistenza al club di De Laurentiis sono due, ovvero quelli di Davide Frattesi dell’Inter e di Lorenzo Pellegrini della Roma. I giallorossi contendono proprio al Napoli il cartellino del nerazzurro Frattesi per il quale sarebbero necessari 45 milioni di euro al fine di convincere la società lombarda a lasciarlo partire subito.

Calciomercato Napoli/ Kvaratskhelia offerta choc! Tentativo per Zhegrova... (9 gennaio 2025)

Anche la Juventus si è mostrata interessata a Frattesi ma i capitolini sarebbero in vantaggio nell’affare, potendo anche proporre all’Inter il prestito del ventinovenne Bryan Cristante. L’altro profilo è invece quello di Pellegrini, evidenziato anche nell’ottica di sopperire alla partenza di Kvaratskhelia. Il capitano romanista ha vissuto qualche mese complicato dovendo pure sedersi in panchina ed assistere alle gare dei compagni senza prendervi parte ma l’arrivo in panchina di mister Ranieri ed il recente gol nel derby potrebbero convincere lui e l’ambiente a proseguire insieme il percorso intrapreso.