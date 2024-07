Calciomercato Napoli/ Da Lindstrøm a Gaetano: quante bocciature per Conte! (19 luglio 2024)

CALCIOMERCATO NAPOLI, LINDSTRØM E GAETANO IN USCITA

I primi allenamenti del ritiro estivo di Dimaro hanno già dato le linee guida per la prossima stagione con un Antonio Conte che è apparso subito convinto sulle sue scelte e pronto ad imporre il suo pensiero per far fare il salto di qualità alla rosa del Napoli. Dopo le prime valutazioni, il calciomercato Napoli si dovrà dar da fare soprattutto per quanto riguarda le cessioni dove il pugliese è stato chiaro e drastico escludendo numerosi calciatori dal progetto.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS/ Osimhen-PSG, c'è l'accordo per l'ingaggio. Arriva Brescianini (19 luglio 2024)

Il primo su tutti è Jesper Lindstrøm che ha trovato il forte interesse dell’Everton e potrebbe trovare una sistemazione in Premier League con un prestito con diritto di riscatto che accontenta entrambe le parti dopo la stagione deludente del danese. Vicinissimo all’uscita anche Gianluca Gaetano che è reduce da una seconda parte di stagione di alto livello con la maglia del Cagliari ed è pronto a ritornare in Sardegna a titolo definitivo in un’operazione non facile soprattutto per l’inserimento del Parma e il timido sondaggio della Lazio.

Napoli, De Laurentiis gela il tifoso: "Tu di calcio capisci molto poco"/ Risposta su Hermoso (18 luglio 2024)

CALCIOMERCATO NAPOLI, CONTE BOCCIA ANCHE NGONGE E SIMEONE

Ci sono però almeno altri tre nomi in uscita nel calciomercato Napoli con Antonio Conte che lascerebbe tranquillamente partire Ostigard e uno tra Juan Jesus e Natan in difesa dopo i disastri della passata stagione che hanno abbassato il valore di tutti e tre i calciatori. Il norvegese Leo Ostigard è il più vicino alla cessione con il Rennes che si è interessato particolarmente a lui dopo aver perso Marin Pongracic nella lotta a due con la Fiorentina.

Situazioni spinose anche per Giovanni Simeone e Cyril Ngonge che sono stati messi alla porta dal nuovo allenatore e potrebbero lasciare Napoli nonostante le buone stagioni giocate con la maglia dei partenopei che, però, non hanno convinto Conte. Per entrambi, il mercato più attivo è quello della Serie A anche se non ci sono ancora situazioni ed offerte concrete che li possano portare via da Napoli e lontani dal nuovo progetto ancora prima che inizi davvero.

Calciomercato Napoli/ Lukaku è il tormentone dell'estate. Conte vuole Neres e Brescianini (18 luglio 2024)

© RIPRODUZIONE RISERVATA