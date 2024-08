CALCIOMERCATO NAPOLI, OSIMHEN PIACE AL CHELSEA MA LA TRATTATIVA NON DECOLLA

Blocca tutto la situazione di Victor Osimhen che ha una clausola rescissoria di circa 120 milioni di euro ma trova l’accordo per la cessione che libererebbe le casse del calciomercato Napoli. Antonio Conte sta continuando a lavorare senza punta con l’attaccante nigeriano che rimane ancora fuori rosa e alla ricerca di una sistemazione che possa andar bene a lui e, soprattutto, ad Aurelio De Laurentiis che vuole massimizzare la cessione a costo di arrivare a fine mercato.

Il Chelsea rimane la squadra più interessata a Victor Osimhen ma la cifra richiesta dal Napoli è di quelle astronomiche e irraggiungibili senza diverse cessione da parte del club inglese che ha troppi calciatori in rosa e sta cercando di sfoltire con prestiti e cessioni a prezzi più bassi. Rimane delicatissima la situazione con il nigeriano che sta bloccando il calciomercato Napoli e ha praticamente perso tutta la fase di preparazione estiva che lo farà arrivare nelle nuova squadra con una forma non ottimale.

CALCIOMERCATO NAPOLI, NIENTE SCAMBIO OSIMHEN LUKAKU CON IL CHELSEA

Negli scorsi giorni si era anche parlato di un possibile scambio con il Chelsea interessato a Victor Osimhen ma non disposto a spendere gli oltre 120 milioni di euro della clausola rescissoria sul contratto stipulato lo scorso anno. L’idea degli inglesi era quella di inserire Romelu Lukaku nella trattativa per abbassare i costi ma l’offerta del Chelsea non soddisfa De Laurentiis che non vuole svendere il suo Osimhen nonostante la situazione complicatissima creatasi con il rinnovo del contratto.

Secondo La Gazzetta dello Sport, lo scambio tra Romelu Lukaku e Victor Osimhen è impossibile perché la distanza economica da colmare tra i due club è troppo ampia e non consente grandi margini per trattare e trovare un accordo.

