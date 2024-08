CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, OSIMHEN AL CHELSEA E LUKAKU DA CONTE

La finestra di calciomercato estivo si concluderà alla fine del mese ed in casa Napoli i dirigenti continuano a muoversi per sistemare l’organico a disposizione del nuovo allenatore Antonio Conte. Chi non sembra rientrare nei piani dell’ex tecnico di Inter e Juventus è Victor Osimhen, attaccante che pare essere sempre più vicino al trasferimento al Chelsea da cui dovrebbe invece arrivare Romelu Lukaku, belga che gode da sempre della stima dello stesso Conte specialmente dopo l’esperienza vissuta in nerazzurro.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS/ Manna vuole tornare da Londra con Gilmour. Natan al Betis (15 agosto 2024)

Stando alle indiscrezioni provenienti dal The Sun, i londinesi garantirebbero ai partenopei non solo la bellezza di 39 milioni di sterline ma appunto anche il cartellino di Lukaku e pure quello di un altro ex interista come Cesare Casadei. Una volta conclusa questa trattativa, per niente favorevole per il Chelsea che si aggiudicherebbe sì un obiettivo di mercato ma svenderebbe due calciatori pagati caro e nonostante i rumors che vorrebbero Osimhen al PSG, il Napoli potrà cercare di ultimare pure l’affare riguardante l’acquisto di Billy Gilmour dal Brighton.

Calciomercato Napoli/ Nuovi contatti col Brighton per Gilmour, Chelsea su Osimhen (14 agosto 2024)

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, CHEDDIRA E NGONGE PER NERES

I nomi sul taccuino dei dirigenti del Napoli non mancano di certo in questa sessione di calciomercato e tra i vari candidati a vestire la maglia dei partenopei spicca il nome di David Neres, di proprietà del Benfica. Secondo le indiscrezioni del giornalista Fabrizio Romano, il club di De Laurentiis avrebbe migliorato l’offerta precedente presentata ai portoghesi che si sarebbero quindi convinti nel liberare il brasiliano. Stando al Corriere del Mezzogiorno, l’arrivo di Neres aprirebbe in ogni caso ad ulteriori partenze come quelle di Cyril Ngonge, nel mirino del Bologna, e pure di Walid Cheddira, che viene invece seguito dall’Espanyol.