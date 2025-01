Calciomercato Napoli News, ecco il sostituto di Kvaratskhelia

Il calciomercato Napoli negli ultimi giorni si è mosso alla ricerca di un centrocampista, nelle ultime ore però la notizia di un interesse del PSG per Khvicha Kvaratskhelia sta fornendo a Giovanni Manna un’occasione per muoversi anche su altri ruoli con una possibilità economica che prima non aveva. Nel caso in cui il georgiano dovesse partire il Napoli andrebbe alla ricerca di un giocatore che lo possa sostituire se non nel talento almeno nella posizione di campo che altrimenti rimarrebbe occupata solo da Ngonge e all’occorrenza da David Neres, per questo nelle ultime ore Manna ha avviato i contatti con il Lille per Zhegrova.

Calciomercato Napoli news/ Kvaratskhelia subito al Psg? Ecco l’idea Chiesa! (oggi 9 gennaio 2025)

Edon Zhegrova è un’ala classe 1999 proveniente dal Kosovo che nelle ultime due stagioni con il Lille di Bruno Génésio ha avuto grande continuità nelle prestazioni ma anche una buona presenza in fase realizzativa. La trattativa non è semplice in quanto la squadra francese non sembra avere intenzione di cedere il suo talento nel mercato di gennaio ma se l’addio di Kvaratskhelia diventasse realtà il Napoli avrebbe la forza economica per accontentare Antonio Conte con l’acquisto del giocatore kosovaro.

Calciomercato Napoli/ Sorpasso sul Torino per Casadei! (8 gennaio 2025)

Calciomercato Napoli News, l’opportunità in difesa

Il possibile addio di Khvicha Kvaratskhelia poi sarebbe una svolta per il calciomercato Napoli per il reparto difensivo in quanto ai 90 milioni offerti dalla squadra della capitale francese si potrebbe aggiungere il cartellino di Milan Skriniar, difensore centrale slovacco che si accasato al PSG due stagioni fa lasciando l’Inter a parametro zero. Skriniar sta disperatamente cercando di tornare a giocare e vorrebbe farlo in Serie A e si sarebbe offerto a diverse squadre, Juventus, Milan e Roma su tutte, il Napoli potrebbe essere la sua occasione in quanto l’infortunio di Buongiorno gli garantirebbe spazio così come il tornare alla corte di Antonio Conte, con cui ha vinto uno scudetto con l’Inter.

Luis Hasa, chi è il nuovo acquisto del Napoli/ Cosa può cambiare nel centrocampo azzurro (8 gennaio 2025)

Skriniar andrebbe a rinforzare un reparto difensivo povero di giocatori di livello, soprattutto dopo l’infortunio di Buongiorno, e che sta aspettando anche l’arrivo di Danilo promesso sposo del Napoli da mesi ma il cui arrivo è ancora rallentato dalla trattativa con la Juventus che non ha intenzione di lasciare il suo ex capitano senza un conguaglio ritenuto congruo. Queste operazioni poi si intrecciano anche con gli interessi verso Daniele Ghilardi, difensore dell’Hellas Verona, e Renato Veiga i cui arrivi potrebbero far muovere il calciomercato Napoli verso uno solo dei due difensori centrali.