Calciomercato Napoli/ Idea Estupinan per la fascia sinistra, Ounas è in vendita

CALCIOMERCATO NAPOLI, OUNAS IN VENDITA

Aurelio De Laurentiis è stato chiaro: il Napoli dovrà monetizzare al massimo la cessione di Adam Ounas, fantasista che rientra dall’esperienza con la maglia del Crotone. Con i soldi ricavati dalla partenza dell’algerino, la società vuole piazzare almeno un paio di colpi: un terzino sinistro e un mediano, dato che Demme starà fuori per molto tempo causa infortunio. Sul talento ci sono diverse squadre interessate – tra cui anche il Bologna -, ma le offerte sono pervenute solo dall’estero.

Come vi avevamo anticipato qualche giorno fa, Olympiakos e Atlanta United hanno presentato al Napoli un assegno da circa 15 milioni di euro, però le destinazioni sono state rifiutate dallo stesso Ounas, che vorrebbe ambire a livelli più alti, anche restando a Napoli. Il club campano, però, vorrebbe spingere il giocatore verso l’esterno per autofinanziare una campagna acquisti che ad oggi è bloccata, sia in entrata che in uscita.

CALCIOMERCATO NAPOLI, IDEA ESTUPINAN PER LA FASCIA SINISTRA

Come riportato dalla redazione di Sky Sport, il Napoli sta monitorando la situazione di Pervis Estupinan, terzino sinistro del Villarreal. Il giocatore, che ha un ingaggio basso ed è extracomunitario, è l’ultima idea del club per rinforzare la batteria difensiva del nuovo tecnico Luciano Spalletti. Estupinan, nella scorsa stagione, ha messo insieme 33 presenze tra Liga, Copa del Rey ed Europa League e ha vissuto la Copa America con l’Ecuador, giocando tutte le partite dal primo minuto fino ai quarti di finale.

L’idea della società presieduta da Aurelio De Laurentiis è quella di prelevare il giocatore in prestito gratuito oppure a cifre ridotte. Un altro nome che stuzzica la dirigenza è quello di Piero Hincapié, classe 2002 di proprietà del Talleres. La sua valutazione è di circa dieci milioni di euro e proprio quest’ultima costituisce un freno alla trattativa. Per lui servirà la partenza di un giocatore e, come riportato poco fa, l’indiziato principale è Adam Ounas.

