Calciomercato Napoli/ Insigne vuole restare, due offerte dall’estero per Ounas

CALCIOMERCATO NAPOLI, LE ULTIME SUL RINNOVO DI INSIGNE

La situazione di calciomercato che riguarda Lorenzo Insigne e il Napoli è molto delicata. Il capitano dei partenopei, reduce dalla vittoria agli Europei con la Nazionale di Roberto Mancini, è chiamato al rinnovo di contratto per un ulteriore dimostrazione di fedeltà alla città. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Insigne è da poco tornato alla corte di Luciano Spalletti e avrebbe incontrato per circa mezz’ora proprio il tecnico degli azzurri nel suo ufficio.

Calciomercato Roma/ Cristante convince Mourinho, Florenzi verso il Siviglia

L’allenatore toscano, durante il colloquio con il numero 24, ha ribadito la centralità del fantasista nel suo progetto tecnico e Insigne ha confermato l’assoluta volontà di restare. Domani, scrive il quotidiano rosa, è previsto l’incontro con il presidente Aurelio De Laurentiis, nel corso del quale si parlerà ovviamente del rinnovo di contratto, attualmente in scadenza nel 2022. Punto di snodo, ovviamente, sarà quello di trovare la quadra economica in merito anche agli sponsor.

Calciomercato Juventus/ Kaio Jorge è arrivato a Torino, le ultime su Locatelli

CALCIOMERCATO NAPOLI, DUE OFFERTE PER OUNAS

In casa Napoli tiene banco anche il calciomercato in uscita. Un nome che dopo quello di Koulibaly ha tanto appeal in giro per l’Europa è quello di Adam Ounas, fantasista rientrato dal prestito al Crotone, dove il talento algerino con cittadinanza francese ha messo in luce le sue grandi abilità tecniche e tattiche, stupendo tutti gli addetti ai lavori. Per questo, il suo nome è finito sul taccuino di diversi club, anche italiani, come il Bologna.

Tuttavia, due offerte ufficiali sono arrivate solamente dall’estero, più precisamente da Grecia e Stati Uniti. Come riportato dal Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola, infatti, l’Atlanta United, squadra di MLS, e l’Olympiakos avrebbero offerto circa 15 milioni di euro. Destinazioni rifiutate dallo stesso giocatore, che vorrebbe restare nel Napoli e guadagnarsi un posto da titolare dopo l’esperienza calabrese. La concorrenza – formata da Lozano, Insigne, Politano, Mertens e Zielinski – è tanta, ma l’algerino farà di tutto pur di mettere in difficoltà mister Spalletti.

Calciomercato Inter/ Eriksen è tornato a Milano, Lukaku sempre più vicino al Chelsea

© RIPRODUZIONE RISERVATA