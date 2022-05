Calciomercato Napoli/ Il rinnovo di Ospina si complica, si riparla di Cavani

CALCIOMERCATO NAPOLI: IL PUNTO SU OSPINA

Un tema molto importante per quanto riguarda il calciomercato Napoli è sicuramente quello che riguarda una valutazione della situazione dei portieri azzurri, per la quale secondo i colleghi di Tuttomercatoweb serviranno ancora una quindicina di giorni. Questo perché da lunedì prossimo fino al 15 giugno Cristiano Giuntoli e il presidente Aurelio De Laurentiis avranno colloqui e incontri con il procuratore di David Ospina, il cui futuro al Napoli appare pericolosamente in bilico e naturalmente condizionerà le scelte della società per quanto riguarda i nomi degli estremi difensori.

La dirigenza del Napoli chiederà a David Ospina di esplicitare in modo chiaro la sua richiesta economica per rinnovare il contratto con i partenopei, ammesso che non abbia già firmato con il Villarreal. A sostenerlo è Radio Kiss Kiss Napoli, l’emittente che ha lanciato l’ipotesi secondo cui l’estremo difensore colombiano potrebbe già avere un accordo con il club spagnolo e di conseguenza naturalmente darebbe l’addio al Napoli, con conseguenze a cascata sulle mosse degli azzurri per questo delicatissimo ruolo.

CALCIOMERCATO NAPOLI: SUGGESTIONE CAVANI

Non c’è però solamente il futuro di Ospina a tenere banco per quanto riguarda il calciomercato Napoli in questi giorni. Ogni volta che l’attaccante uruguaiano ha il contratto in scadenza con la squadra in cui gioca in quel momento, ritorna la storia legata al nome di Edinson Cavani e alla possibilità che il Matador torni ad indossare la maglia del Napoli, anche se è bene ribadire che dovrebbe trattarsi solo di una suggestione e niente di più salvo clamorosi colpi di scena.

Ne ha parlato anche Walter Guglielmone Cavani, fratello-agente dell’ex attaccante azzurro, che ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli ha voluto chiarire: “Il ritorno di Edi in maglia azzurra? Nessuno del Napoli ci ha chiamato, lui ama Napoli e sarebbe felice di tornare”. L’affetto è indiscutibile, ma quindi al momento questa è solo l’immancabile suggestione che si ripresenta a ogni scadenza di contratto per Edinson Cavani, in questo caso con il Manchester United.

