Calciomercato Napoli/ Mathias Olivera nel mirino: è gelo tra Insigne e De Laurentiis

In casa Napoli la dirigenza è al lavoro in questa sessione di calciomercato estiva per cercare un serio rinforzo sulla fascia sinistra. Come è noto da tempo, primo nella lista dei desideri di Spalletti sarebbe Emerson Palmieri, ma la trattativa per l’azzurro è complicata: è dunque opportuno vagliare altri profili, magari anche quello di Mathias Olivera, terzino classe 1997 del Getafe. Stando infatti alle ultime indiscrezioni di mercato, pare che gli azzurri abbiano messo gli occhi proprio sul giocatore uruguaiano, di proprietà del club spagnolo (il contratto scade nel giugno del 2023): pure per Olivera la trattativa non si annuncia comunque facile, tenuto conto che il Getafe ha già chiesto dai 15 ai 18 milioni di euro per liberare il terzino. Una cifra che non piace molto a De Laurentiis, che dunque deve al più presto trovare una soluzioe migliore.

CALCIOMERCATO NAPOLI, GELO TRA INSIGNE E ADL

E mentre si infiamma il settore “entrate” per il calciomercato del Napoli, ecco che la dirigenza campana deve anche al più presto risolvere il nodo relativo al rinnovo di contratto di Lorenzo Insigne. Prima dell’Europeo i due fronti parevano vicini, ma nelle ultime ore pare che la situazione si sia di nuovo cristallizzata. Come abbiamo riportato anche ieri, il presidente De Laurentiis ha espresso chiaramente la sua volontà di trattenere il giocatore, ma solo alle sue condizioni: pare infatti che Insigne abbia chiesto alla società un rinnovo con aumento, che pure il Napoli non avrebbe intenzione di concedere. A preoccupare poi ancor di più i tifosi l’ultima voce riporta dal Corriere dello sport, per cui non vi sarebbero al momento previsti incontri tra il club e l’entourage del giocatore o con lo stesso Insigne: è completo silenzio tra l’azzurro e il presidente e questo non fa ben sperare per la felice risoluzione della vicenda.

