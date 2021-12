Calciomercato Napoli/ Muriel in uscita dall’Atalanta, gli azzurri ci pensano davvero

CALCIOMERCATO NAPOLI: MURIEL PIÙ DI UN’IDEA, MA COSTA CARO

Uno dei nomi più interessanti che potrebbero infiammare il calciomercato invernale è quello di Luis Muriel: il colombiano può entrare nelle mire del Napoli, che anzi ci sta pensando seriamente. Sarebbe chiaramente un addio sorprendente dall’Atalanta: nelle ultime due stagioni Muriel ha segnato 45 gol in 89 partite, avendo per distacco il periodo migliore in carriera e risultando letale in uscita dalla panchina. Gian Piero Gasperini infatti lo faceva spesso e volentieri subentrare, alternandolo al connazionale Duvan Zapata; in questo biennio Muriel ha segnato 7 gol in più (sia pure con altrettante presenze in più) ma il titolare è sempre rimasto l’ex del Napoli.

Adesso, la panchina a Muriel sembra andare stretta: l’attaccante avrebbe chiesto maggiore spazio a Gasperini, questo avvio di stagione ce lo ha presentato utilizzato come di consueto ma, a differenza degli scorsi anni, adesso le cose sono cambiate perché all’inizio del campionato Muriel ha subito un infortunio che lo ha tenuto fuori a lungo, e quando è rientrato la condizione non era più la stessa. Appena 3 reti in 11 apparizioni: il colombiano sa di poter dare di più ed è quello che chiede.

SERVONO ALMENO 25 MILIONI PER MURIEL

Luis Muriel dunque potrebbe finire sul calciomercato: l’Atalanta ha investito molto per acquistare Jérémie Boga, segno evidente di come Gasperini possa e voglia cambiare lo spartito tattico della Dea, e che il franco-ivoriano certamente non arriva a Bergamo per fare panchina a oltranza. Per questo motivo Muriel, qualora dovesse forzare la mano, sarebbe in uscita; il Napoli rimane alla finestra, perché ha avuto qualche problema con Victor Osimhen – di natura fisica – e lo perderà per la Coppa d’Africa, così da avere a disposizione come prime punte i soli Dries Mertens e Andrea Petagna, già con la grana Lorenzo Insigne da risolvere e insomma una situazione che potrebbe comportare qualche rischio.

Il punto è che l’Atalanta per Muriel chiede almeno 25 milioni di euro: come detto ha speso per Boga e vorrebbe provare a rientrare della cifra, sa bene che il colombiano vale quei soldi e dunque non cambierà la sua domanda. Da Napoli sono nel frattempo arrivate smentite circa qualche contatto già avvenuto con l’Atalanta; per il momento insomma i partenopei non starebbero pensando a Muriel (sono maggiormente orientati su un difensore centrale) ma sappiamo che gli orizzonti del calciomercato possono cambiare in breve tempo…



