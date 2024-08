CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, A CONTE PIACE DAVID NERES MA IL BENFICA SPARA ALTO

Rimane troppo importante il vincolo Victor Osimhen nel calciomercato Napoli che procede a rilento in attesa di risolvere la situazione intorno all’attaccante nigeriano che, con una sua cessione, andrà a finanziare l’intero mercato della squadra di De Laurentiis. Uno dei calciatori preferiti di Antonio Conte per questo calciomercato Napoli è David Neres di proprietà del Benfica e ancora in Portogallo per via di un cartellino oneroso da pagare anche per i partenopei.

L’uscita di Osimhen sbloccherebbe anche questa trattativa con il Benfica che lascerebbe partire l’esterno brasiliano solo con un’offerta da 25 milioni di euro che il Napoli ha intenzione di fare solo dopo aver liberato Osimhen e Ngonge che andrebbe a lasciargli libero il posto. Le qualità di Neres sono di livello importantissimo e potrebbero far fare un salto di qualità alla manovra offensiva del Napoli che è alla ricerca di calciatori in grado di alzare il livello dopo una stagione completamente deludente.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, PRONTA UNA NUOVA OFFERTA PER BILLY GILMOUR

Un altro calciatore che potrebbe alzare il livello è Billy Gilmour che è ancora nel mirino del calciomercato Napoli ma è di proprietà del Brighton che lo lascerebbe partire solo con un’offerta tra i 12 e i 15 milioni di euro nonostante la prossima scadenza del contratto. Per lo scozzese è già arrivata un’offerta del Napoli che si è spinto intorno ai 10 milioni trovano un secco rifiuto del Brighton che ha rilanciato la sua richiesta imponendo il prezzo per l’ex Chelsea.

Secondo Gianluca Di Marzio, nei prossimo giorni arriverà un’altra proposta del Napoli che alzerà la posta spingendosi intorno ai 12 milioni di euro con l’aggiunta di bonus che potrebbero strappare il sì dalla società inglese che vuole guadagnare il più possibile dalla cessione di Billy Gilmour.

