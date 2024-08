CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS: SORPRESA GORETZKA!

Il calciomercato del Napoli sta considerando una grande suggestione: Leon Goretzka, centrocampista di 29 anni, come un potenziale acquisto di alto livello per rafforzare la squadra sotto la guida di Antonio Conte. Goretzka, attualmente al Bayern Monaco con un contratto che scade tra due anni, sembra essere in una fase della sua carriera in cui il suo ruolo nel club potrebbe ridursi, suggerendo la possibilità di un trasferimento. Secondo TuttoMercatoweb.com, il Napoli vede in Goretzka un’opportunità interessante e relativamente accessibile, soprattutto considerando il prestigio del giocatore.

Il nodo principale potrebbe essere il suo stipendio, che attualmente si aggira intorno ai 9 milioni di euro annui, ma con un po’ di negoziazione e creatività, l’ostacolo potrebbe essere superato. Anche le circostanze al Bayern potrebbero giocare a favore del Napoli. Nonostante Goretzka abbia avuto un buon minutaggio nell’ultima stagione, l’emergere del giovane Pavlovic ha iniziato a ridurne l’inamovibilità. Questo è stato evidente nelle semifinali di Champions League contro il Real Madrid, dove è stato sostituito all’intervallo nella gara d’andata e non è stato utilizzato al ritorno. Inoltre, l’arrivo di Palhinha, acquistato per oltre 50 milioni di euro, potrebbe spingere Goretzka a cercare nuove opportunità altrove.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS: GILMOUR, SERVE UNO SFORZO

Uno dei profili ideali per il calciomercato del Napoli è sempre Billy Gilmour, considerato perfetto dalla dirigenza e dallo staff tecnico partenopeo per aggiungere qualità al centrocampo. Il giovane scozzese è apprezzato per la sua sicurezza nel controllo palla e, soprattutto, per la sua capacità di recuperare rapidamente il pallone con un pressing aggressivo e alto. Queste caratteristiche sono in linea con la filosofia di gioco di Conte, che vede in Gilmour un ottimo vice per Lobotka.

Tuttavia, per portare Gilmour a Napoli, sarà necessario convincere il Brighton. La prima offerta di calciomercato ufficiale del Napoli, di 10 milioni di euro, è stata rifiutata dal club inglese. Ma il presidente è disposto a fare un ulteriore sforzo, presentando una nuova proposta tra i 12 e i 15 milioni di euro. Una cifra che potrebbe bastare per assicurarsi il giocatore, che ha già espresso il desiderio di trasferirsi al Napoli, nonostante il suo contratto con il Brighton scada il 30 giugno 2026. L’accordo sembra ormai una questione di tempo.

