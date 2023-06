Calciomercato Napoli News/ Accardi in pole per il post-Giuntoli, con lui arriva Italiano? (5 giugno 2023)

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS: ACCARDI DOPO GIUNTOLI?

Lo abbiamo detto ed è ovvio, il primo punto all’ordine del giorno per il calciomercato Napoli è definire chi sarà il nuovo allenatore, anche perché la guida tecnica dovrà poi dare voce al modo in cui vorrà far giocare la squadra e dunque indicare anche nomi e caratteristiche funzionali al progetto. Intanto però il Napoli deve sciogliere anche il nodo legato al direttore sportivo: Cristiano Giuntoli, che ha costruito buona parte della squadra che ha vinto lo scudetto, sembra davvero promesso alla Juventus e dunque il suo addio, dopo quello di Luciano Spalletti, significherebbe che i campioni d’Italia dovrebbero rifondare. In questi giorni c’è un nome che avanza tra le candidature: quello di Pietro Accardi.

Con lui l’Empoli ha raggiunto due brillanti salvezze in Serie A. Il direttore sportivo ha ancora due anni di contratto, per il presidente Corsi la sua permanenza non è in discussione e così anche quella di Paolo Zanetti. Qui infatti bisogna specificare che l’allenatore dell’Empoli potrebbe lasciare il club toscano qualora lo facesse Accardi; difficile che la coppia si possa riformare a Napoli perché Zanetti non sarebbe tra i candidati di De Laurentiis per la panchina, ma è inevitabile pensare che otto anni fa proprio da Empoli era arrivato un certo Maurizio Sarri, e almeno la suggestione in questo momento ci può stare…

ITALIANO IL NUOVO ALLENATORE?

Intanto, come detto, si valuta il nome del nuovo allenatore: il calciomercato Napoli, si sia trovato spiazzato o meno dall’addio di Luciano Spalletti, deve fornire una nuova guida tecnica alla rosa campione d’Italia. In precedenza abbiamo citato alcuni nomi: sappiamo che spesso Aurelio De Laurentiis guarda all’estero ma da qui sarebbero stati depennati i nomi di Luis Enrique e Julian Nagelsmann (che starebbe per firmare con il Psg), la pista interna invece non dovrebbe comunque contemplare, per varie ragioni, Thiago Motta e Roberto Mancini, così come Alessio Dionisi che rinnoverebbe a breve con il Sassuolo.

Su chi puntare allora? Non è un segreto, anzi era stata un’ammissione esplicita, che De Laurentiis apprezzi in particolar modo Vincenzo Italiano: dopo aver raggiunto le finali di Coppa Italia e Conference League (che giocherà mercoledì) la Fiorentina ha tutto l’interesse a confermare il suo allenatore proseguendo in un progetto assolutamente migliorabile sul piano dei risultati. Ecco, qui va comunque ricordato che Italiano aveva lasciato lo Spezia in un modo che aveva lasciato l’amaro in bocca alla società ligure e ai tifosi; la storia si potrebbe ripetere, anche perché la chiamata del Napoli significherebbe poter affrontare un campionato come squadra da battere e confrontarsi in Champions League. Vedremo: Italiano potrebbe comunque decidere di continuare almeno un altro anno con la Fiorentina, ma sa anche che certi treni potrebbero passare una volta sola.











