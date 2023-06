CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS/ Accelerata per Danso. ADL punta forte su Baldanzi (21 giugno 2023)

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, IL DOPO KIM AVANZA!

Il calciomercato del Napoli si anima con l’arrivo del nuovo tecnico Rudi Garcia, che sembra aver espresso un interesse specifico per il difensore del Lens, Kevin Danso. Il club partenopeo sembra aver accelerato la trattativa per assicurarsi i servizi del talentuoso giocatore che potrebbe sostituire Kim Ming Jae, corteggiato sia dalla Premier League sia dal Bayern Monaco, con tutto ciò che ne consegue a livello economico. Tanti soldi per il coreano che andrebbero subito reinvestiti dai partenopei sul nuovo difensore.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS/ Chiesa primo regalo per Garcia? (20 giugno 2023)

Danso, che ha militato nel Lens nella scorsa stagione conquistando un prestigioso secondo posto nella Ligue 1 e la conseguente qualificazione in Champions League, ha attirato l’attenzione del Napoli grazie alle sue prestazioni impressionanti. La richiesta del nuovo allenatore Garcia di portare il difensore al Napoli ha dato impulso alla trattativa e il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, sembra essere determinato a soddisfare le richieste di Garcia e a rafforzare la difesa della squadra in caso di una perdita importante come quella di Kim.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS/ Parte la rivoluzione di Garcia! Riscattato Simeone (16 giugno 2023)

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, BALDANZI PUPILLO DI ADL

Tuttavia, il Napoli si trova di fronte a una sfida nel tentativo di acquisire un altro obiettivo di calciomercato, il giovane attaccante Federico Baldanzi dell’Empoli. De Laurentiis punta con decisione sul talento italiano che è un vero e proprio chiodo fisso del presidente partenopeao, ma l’Empoli ha fissato un prezzo di 20 milioni di euro per il suo trasferimento. La richiesta economica dell’Empoli rappresenta una sfida per il Napoli, che dovrà valutare attentamente la fattibilità dell’operazione, anche se gli azzurri puntano sempre all’inserimento di giovani calciatori italiani, calmierando anche il monte ingaggi.

Calciomercato Napoli News/ Inserimento per Orsolini: è duello con Fiorentina e Fenerbahçe (15 giugno 2023)

Federico Pastorello, agente di Baldanzi, ha rilasciato delle dichiarazioni sul possibile corteggiamento da parte del Napoli verso l’Empoli per il suo assistito: “Non abbiamo particolare fretta, ha da poco rinnovato, ha solo 19 anni e il fatto di rimanere un ulteriore anno a Empoli per consolidarsi può essere anche un’opportunità da prendere in considerazione. Poi è ovvio che le attenzioni del mercato fanno piacere, ma nella gestione di un ragazzo così bisogna stare attenti a non commettere errori per troppa fretta. Dobbiamo scegliere eventualmente lo step giusto e il progetto giusto, sarà determinante l’aspetto tattico per le eventuali squadre che si interesseranno“.











© RIPRODUZIONE RISERVATA