CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS/ Addio Danso e Castrovilli, si accelera per Karlsson (4 agosto 2023)

Il calciomercato estivo del Napoli ha subito un’importante battuta d’arresto, con la notizia del rinnovo di Kevin Danso con il Lens. Il difensore austriaco, 24 anni, sembrava essere un obiettivo di mercato per la squadra partenopea, ma il Lens ha comunicato in modo curioso la notizia del suo rinnovo. Nel video pubblicato sui social, si sente la musica della tarantella napoletana e si vedono immagini di pizza e spaghetti, seguite da messaggi di un presunto “Cortigiano del sud Italia” inviati al giocatore. Il video si chiude con l’Italia che finisce a scalciare e la scritta “Non andrà dagli italiani“.

Nel frattempo, Gaetano Castrovilli, centrocampista della Fiorentina, è stato accostato più volte al Napoli, ma sembra che il suo destino sia altrove. Il Bournemouth, squadra inglese di Premier League, ha chiuso la trattativa per l’arrivo del giocatore. L’operazione è stata una sorpresa, ma porterà l’italiano in Inghilterra. La Fiorentina riceverà 12 milioni di euro più bonus per la cessione di Castrovilli al Bournemouth. Questa sarà la prima esperienza all’estero per Castrovilli, che ha iniziato la sua carriera nelle giovanili del Bari e si è poi trasferito alla Fiorentina, dove ha fatto un buon percorso di crescita.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, KARLSSON PER L’ATTACCO

Proprio la Fiorentina sta contendendo al Napoli un obiettivo di calciomercato per l’attacco. Il club viola è ora interessato all’esterno offensivo dell’AZ Alkmaar, Jesper Karlsson. Il giocatore svedese preferisce giocare sulla fascia sinistra, potendo convergere e andare al tiro con il destro. La Fiorentina ha un buon budget a disposizione grazie alle recenti cessioni, e si sta concentrando su Karlsson per completare il pacchetto degli esterni da offrire a Vincenzo Italiano in vista della prossima stagione.

In precedenza, Lazio e Napoli avevano manifestato interesse per lo svedese, ma con l’arrivo imminente di Isaksen, un altro esterno d’attacco, la Lazio potrebbe farsi da parte. La richiesta dell’AZ Alkmaar per Karlsson potrebbe essere alta, non scendendo sotto i 20 milioni di euro. Il contratto del giocatore con il club olandese scadrà nel 2026, il che significa che l’AZ non sarà costretto a cedere il calciatore a un prezzo troppo basso e il Napoli potrebbe affondare con decisione sull’obiettivo, soprattutto se dovesse concretizzarsi la partenza di “Chucky” Lozano.

