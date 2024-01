Calciomercato Napoli News/ Affare fatto per Nehuen Perez. Osimhen e Zielinski ai saluti (26 gennaio 2024)

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, CHIUSO IL COLPO PEREZ

Il calciomercato Napoli è stato tra quelli più attivi di tutta Europa. La cessione di Elmas al Lipsia ha finanziato il mercato in entrata dei partenopei: Mazzocchi dalla Salernitana, Ngonge dal Verona, Traore in prestito dal Bournemouth, Dendoncker anche lui in prestito dall’Aston Villa e infine Nehuen Perez. Il difensore dell’Udinese è stato l’ultimo colpo della sessione invernale, salvo colpi di scena, e rappresenta un importante investimento per la difesa azzurra.

Il classe 2000, a lungo conteso da varie squadre in Italia, finirà al Napoli per 16 milioni più 2 di bonus. L’Atletico Madrid detiene il 50% della futura rivendita mentre al giocatore un contratto di 4 anni e mezzo a poco più di 1.5 milioni a stagione. Un investimento che riempie le tasche dei friulani, offre al Napoli un difensore centrale prossimo ai 24 anni con esperienza in Serie A e infinte offre allo stesso Perez un importante passo avanti nella propria carriera.

Il calciomercato del Napoli significa anche addii pesanti da digerire. In primis quello di Victor Osimhen, capocannoniere nell’anno del terzo storico Scudetto in casa azzurra. A confermarlo è stato sia l’attaccante nigeriano: “Ho già deciso quale sarà il prossimo step, ma prima voglio finire la stagione a Napoli” sia il Presidente Aurelio De Laurentiis: “Osimhen andrà in una big in estate, tutto stabilito quando abbiamo rinnovato”. Il patron dei campani ha fatto il nome di Real Madrid, PSG e Premier League. In estate si scatenerà una vera e propria asta per pagare i 120-130 milioni di clausola.

Un altro che De Laurentiis ha annunciato che non farà più parte del Napoli la prossima stagione è Piotr Zielinski: “E’ finita la storia d’amore, dopo otto anni è normale che un rapporto si consumi. A lui ho offerto un ingaggio più alto di quello che leggo prenderebbe all’Inter“. Su di lui sembrano andare forti i neroazzurri e il fatto che De Laurentiis abbia nominato proprio la società meneghina è più di un semplice indizio.











