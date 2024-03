Calciomercato Napoli News/ Ballottaggio Meret-Caprile, nuovo assalto a Koopmeiners? (oggi 27 marzo 2024)

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS: BALLOTTAGGIO CAPRILE-MERET?

Una delle considerazioni che il calciomercato Napoli potrebbe trovare a farsi in estate, tra le tante, è quella che riguarda il portiere. Attualmente il numero 1 è Alex Meret: sesta stagione al Napoli, ma di fatto la seconda da reale titolare perché, pur avendo giocato 65 gare in Serie A nelle prime sei stagioni, Meret ha dovuto subire l’alternanza con David Ospina che in qualche modo era il numero 1 nel ruolo. Oggi Meret, campione d’Italia da grande protagonista, si gode il momento ma come detto non è certo che sia lui a rimanere tra i pali del Napoli: infatti la società partenopea ha girato in prestito, la scorsa estate e dopo averlo acquistato, quell’Elia Caprile che ha fatto benissimo a Bari in Serie B e che ora gioca nell’Empoli, avendo ripreso la maglia da titolare dopo l’infortunio che ad inizio stagione aveva lanciato Etrit Berisha.

Calciomercato Napoli, le pagelle/ Voto 6.5, gli acquisti ci sono stati. Ora servono certezze

Ecco, un portiere come Caprile sarebbe uno spreco da secondo: lo ha detto anche l’ex Gennaro Iezzo, intervistato da Radio Kiss Kiss Napoli. Per questo motivo la società dovrà fare le sue analisi di calciomercato: avere una coppia Meret-Caprile sarebbe davvero troppo e aprirebbe a nuove staffette interne che non farebbero bene ad alcuno dei protagonisti, dunque la soluzione potrebbe essere una cessione dell’attuale titolare e l’investitura del portiere dell’Empoli. Viceversa, per Caprile potrebbero aprirsi le porte dell’addio definitivo: si va verso i 23 anni e giustamente l’estremo difensore potrebbe chiedere spazio per dire la sua, anche guardando a una possibile convocazione in nazionale alle spalle di Gigio Donnarumma e Guglielmo Vicario. Vedremo…

Calciomercato Napoli News/ Conte resta il sogno come allenatore, ma spunta Pioli (1 febbraio 2024)

NUOVO ASSALTO A KOOPMEINERS?

Intanto il calciomercato Napoli si interroga anche sul centrocampo: qui lo scenario è più netto, nel senso che è appurato come Piotr Zielinski sia destinato a lasciare la società partenopea al punto che, con disappunto di parecchi tifosi e perplessità degli addetti ai lavori, si è arrivati a una sorta di braccio di ferro (non per la prima volta in questo club) a seguito del quale il polacco è stato prima escluso dalla lista Uefa per la doppia sfida di Champions League contro il Barcellona, poi di fatto è stato escluso anche dal campionato a vantaggio di Hamed Traoré, arrivato a gennaio. Zielinski è destinato all’Inter, il Napoli va alla ricerca di un sostituto di qualità.

Calciomercato Napoli News/ Affare fatto per Nehuen Perez. Osimhen e Zielinski ai saluti (26 gennaio 2024)

Il profilo potrebbe essere quello di Teun Koopmeiners, che recentemente ha apertamente dichiarato di essere prossimo all’addio all’Atalanta. Dell’argomento ha parlato anche Luca Percassi, Amministratore Delegato della Dea, che a L’Eco di Bergamo ha detto di non voler trattare i suoi calciatori fino a che la squadra sia in corsa per gli obiettivi stagionali, e che la scorsa estate aveva rifiutato una “offerta significativa” per Koopmeiners, offerta che era arrivata dal Napoli. Sappiamo che sul centrocampista olandese è forte l’interesse della Juventus che sembrerebbe essere in vantaggio, ma nel calciomercato le cose possono cambiare molto rapidamente…











© RIPRODUZIONE RISERVATA