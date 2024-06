CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS/ Bomba Morata per l’attacco. Piace Cambiaghi per la fascia (14 giugno 2024)

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, MORATA AL POSTO DI LUKAKU?

Il calciomercato del Napoli potrebbe animarsi attorno a un nome assolutamente clamoroso. Non è un mistero che Antonio Conte vede in Romelu Lukaku il profilo ideale come centravanti del suo nuovo Napoli, soprattutto se dovesse partire Victor Osimhen. Il quotidiano Il Mattino ha lanciato però un’alternativa clamorosa per gli azzurri nel caso in cui il Chelsea dovesse sbarrare la porta per il bomber belga: stiamo parlando di Alvaro Morata, che non ha mai fatto mistero di voler rientrare in Italia dopo le precedenti esperienze alla Juventus.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS/ Conte vuole i fatti per Lukaku, Osimhen verso l'Arabia (13 giugno 2024)

Ad alimentare la notizia di calciomercato in chiave Napoli sono anche le recenti dichiarazioni di Morata che si è detto deluso del trattamento ricevuto all’Atletico Madrid nell’ultimo periodo: “La cosa più semplice è andare via. Molte volte i miei figli, che hanno 5 anni, non capiscono perché ci sono persone così arrabbiate con me. La cosa più semplice l’estate scorsa sarebbe stata lasciare l’Atletico“, ha dichiarato Morata che a 31 anni si sente ancora nel pieno della carriera e, se davvero il Napoli dovesse intascare i 120 milioni della clausola di Osimhen, l’affare potrebbe davvero decollare.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS/ Conte vuole Bellanova. Manna incontra gli agenti di Hermoso (12 giugno 2024)

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, CAMBIAGHI SE PARTE LINDSTROM

Non è un mistero che il neo direttore sportivo dei partenopei, Manna, sta giocando su molti tavoli per cercare di regalare ad Antonio Conte una rosa completa. Ed oltre ai possibili titolari si stanno valutando profili validi anche come alternative, soprattutto se alcune pedine dovessero spostarsi rispetto all’attuale roster partenopeo. È ad esempio il caso di Jesper Lindstrom, che pur essendo costato nel calciomercato dell’estate scorsa al Napoli un esborso di 25 milioni di euro, potrebbe partire e secondo Sky Sport l’alternativa pronta sarebbe italiana.

Calciomercato Napoli/ Conte spinge per Buongiorno ma servono 45 milioni (11 giugno 2024)

Il nome in questione è quello di Nicolò Cambiaghi, uno dei tanti giovani talenti italiani che l’Empoli è riuscito a portare alla ribalta nelle ultime due stagioni. Proprio Luca Marchetti di Sky ha sottolineato come “Lindstrom può andare in prestito, con Nicolò Cambiaghi che verrebbe inserito in rosa come italiano“. L’Empoli potrebbe partire con un prestito oneroso per poi fissare il riscatto nella prossima stagione, tutto dipenderà da quanto il Napoli riuscirà a recuperare per il cartellino di Lindstrom, visto che per Cambiaghi i toscani non chiederanno meno di 15 milioni di euro.











© RIPRODUZIONE RISERVATA