CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS/ Conte vuole i fatti per Lukaku, Osimhen verso l’Arabia (13 giugno 2024)

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, SERVE LA CESSIONE DI OSIMHEN!

Il calciomercato del Napoli sta vivendo una fase iniziale molto delicata in questa estate: le richieste di Antonio Conte sono molteplici e il direttore sportivo Manna, fresco di nomina, sta cercando di apportare novità in tutti i reparti. Non è un mistero però che il pallino di Antonio Conte per l’attacco è Romelu Lukaku, col belga che ha vissuto le migliori stagioni della sua carriera, in particolare in Italia, sotto la guida del tecnico salentino all’Inter. La trattativa di calciomercato negli ultimi giorni è rimasta un po’ congelata ma Conte continua a pressare affinché Lukaku non debba aspettare la fine di agosto per unirsi al Napoli.

Certo, tutto ruota intorno alla partenza di Victor Osimhen di cui parleremo nelle prossime righe, ma è certo anche che andrà ammorbidita la richiesta di un Chelsea che, visto tornare il bomber belga dal prestito alla Roma, non schioda dalle sue convinzioni: per cedere Lukaku a titolo definitivo servono 50 milioni di euro, cifra che può rappresentare una base da limare ma dalla quale non ci si potrà spingere troppo in basso. La sensazione dunque è che senza la cessione di Osimhen la trattativa non potrà entrare nel vivo.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, SARÀ VICTOR D’ARABIA?

Non ci vuole uno scienziato per capire che una massiccia iniezione di denaro come quella che potrebbe rappresentare la cessione di Osimhen in Arabia Saudita potrebbe far decollare il calciomercato del Napoli. Secondo quanto riportato da Espn Soccer, l’Al Hilal che ha già portato nella Saudi League giocatori come Neymar e Milinkovic-Savic avrebbe pronta la maxi-offerta di calciomercato per il calciatore del Napoli: 120 milioni sul piatto per convincere il Napoli che per Osimhen ha piazzato una clausola rescissoria che si sbloccherebbe di fronte a tale esborso.

Cosa si sta aspettando allora? Semplice, impossibile fare i conti senza l’oste: Osimhen è consapevole che a livello d’ingaggio nessuna offerta dall’Europa potrebbe pareggiare quella dell’Al-Hilal, ma al tempo stesso il bomber dello Scudetto vuole attendere potenziali chance dalle big dei campionati europei. In quel caso però sarebbe Aurelio De Laurentiis a mettersi di traverso, visto che difficilmente nessuna squadra del Vecchio Continente potrebbe avvicinarsi ai 120 milioni di cui sopra. Un loop che rischia di bloccare non solo l’affare Lukaku, ma buona parte della rifondazione napoletana sul mercato.











